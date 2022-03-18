https://uz.sputniknews.ru/20220318/dvoynye-diplomy-i-gastroturizm-itogi-rossiysko-uzbekskoy-ekspertnoy-vstrechi-23416239.html

Двойные дипломы и гастротуризм: итоги российско-узбекской экспертной встречи

Двойные дипломы и гастротуризм: итоги российско-узбекской экспертной встречи

Ученые, политики, бизнесмены и журналисты обсудили торгово-экономические связи России и Узбекистана на экспертной встрече в честь 30-летия дипломатических отношений между странами.

2022-03-18T15:55+0500

2022-03-18T15:55+0500

2022-03-18T15:59+0500

общество

диплом

узбекистан

сотрудничество

гастрономический туризм

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ТАШКЕНТ, 18 мар – Sputnik. Существующие и новые совместные российско-узбекистанские проекты обсудили участники экспертной встречи "Торгово-экономические связи России и Узбекистана".В онлайн-мероприятии, организованном Астраханским государственным техническим университетом и Центром международных и эбщественно-политических исследований "Каспий-Евразия", приняли участие представители внешнеполитических ведомств, государственных ведомств, вузов и СМИ.Как подчеркнул генеральный консул Узбекистана в Ростове-на-Дону Рустам Курганбаев, страны "очень близки уже более 150 лет, с конца 19 века"." Мы тесно взаимодействуем во всех отраслях: культура, наука, образование, транспорт, энергетика, цифровизация, инвестиции и многое другое. Сегодня эти отношения только крепнут, развиваются и становятся всеобъемлющими. Мы сотрудничаем во всех отраслях. Товарооборот между нашими странами увеличился почти до $9 млрд, в 2020 году он был $6,5 млрд, это рост почти на 20%",Как отметила и.о. руководителя центра "Каспий-Евразия" Евгения Юкина, на сегодняшний день основными партнерами Узбекистана среди российских городов являются Москва, Санкт-Петербург, Челябинск, Екатеринбург, Самара, Белгород, Казань. Однако, торгово-экономические и образовательные связи с Астраханской областью активно развиваются.В частности, прямым партнером Астрахани является Хорезмская область Узбекистана. На сегодняшний день между регионами достигнута договоренность об открытии торговых домов, а также готово к подписанию соглашение о сотрудничестве. Внешнеторговый оборот между регионами уже достиг гескольких миллионов долларов и продолжает расти.Налажено партнерство регионов и в образовательной сфере. Архангельский государственный технический университет напрямую сотрудничает с Ташкентским государственным аграрным университетом по программе двойных дипломов."В рамках программы в АГТУ обучается более 80 наших студентов. Два года они учились в Ташкенте и на 3-4 курс приехали в Россию. Соответственно, получат 2 диплома: российский и узбекский. Это первый шаг, который ведет к подготовке высококвалифицированных кадров в отрасли рыболовства", - отметил представитель Минсельхоза Узбекистана Санжар Адилов.Обсудили на встрече и перспективные проекты. К примеру, профессор Ургенчского госуниверситета Бахтияр Рузметов предложил развивать гастрономический туризм в Хорезме и расширять список вузов, выдающих двойные дипломы.Глава Торгово-промышленной палаты Астрахани Станислав Синченко посоветовал бизнесменам работать более точечно с партнерами в Узбекистане.По итогам встречи было решено создать рабочие экспертные группы по конкретным направлениям для проработки всех предложений.Россия остается одним из крупнейших внешнеторговых партнеров Узбекистана, а инвестиции российских компаний в экономику республики составили уже более 10 миллиардов долларов.По итогам 2021 года Россия вернула первое место среди основных торговых партнеров Узбекистана с долей 17,9% в его общем внешнеторговом обороте, обогнав Китай (17,7%).По данным узбекской стороны, товарооборот между странами в прошлом году увеличился на 32,8%, до 7,517 миллиарда долларов.Читайте также: Что свяжет Астраханскую и Хорезмскую области: главные проекты

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диплом, узбекистан, сотрудничество, гастрономический туризм