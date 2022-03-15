https://uz.sputniknews.ru/20220315/chto-svyajet-astraxanskuyu-i-xorezmskuyu-oblasti-glavnye-proekty-23345924.html

Что свяжет Астраханскую и Хорезмскую области: главные проекты

Что свяжет Астраханскую и Хорезмскую области: главные проекты

Как сотрудничают регионы России и Узбекистана? Какие инициативы их связывают и на какую сумму? Об этом читайте в обзоре.

2022-03-15T17:29+0500

2022-03-15T17:29+0500

2022-03-15T17:29+0500

астраханская область

хорезмская область

экономика

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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Эксперты из России и Узбекистана в сфере образования, промышленности и торговли обсудили возможности двустороннего сотрудничества.Как подчеркнул генеральный консул Узбекистана в Ростове-на-Дону Рустам Курганбаев, страны "очень близки уже более 150 лет, с конца 19 века".По его словам, в Узбекистане действуют действует около 110 крупных совместных с Россией инвестиционных проектов и более 2,3 тысячи предприятий.Представители Министерства внешних связей Астраханской области, генерального консульства Узбекистана в Ростове-на-Дону, Россотрудничества, Ассоциации рыбной промышленности Узбекистана, российских и узбекских вузов и предприятий обсудили целый спектр тем:Основной направлениями сотрудничества являются: торговля (фруктами, овощами), текстильная промышленность, организованная трудовая миграция, рыбоводство, сельское хозяйство. В Астраханской области действует несколько предприятий с узбекским капиталом, ежегодно привлекаются несколько тысяч трудовых мигрантов для работы в сельскохозяйственной сфере.Активно развивается взаимодействие в том числе в сфере образования. В частности, в 2020 году в Ташкенте открылся филиал Астраханского технического университета, где получают образование более тысячи студентов. Кроме того, в Астрахани сейчас учатся более 80 узбекистанцев по направлению рыбоводства. По окончании они получат два диплома — российский и узбекистанский.Как сообщила ранее пресс-служба Министерства науки и высшего образования России, в настоящее время в российских вузах образование получают около 48,7 тысячи студентов из Узбекистана.В ноябре прошлого года министр высшего и среднего специального образования республики Абдукодыр Тошкулов сообщил, что квоты для бесплатного обучения в российских вузах для узбекских студентов могут вырасти до 750 мест. Это в три раза больше, чем в 2018-м.Тем временем в Узбекистане открыты филиалы 15 российских вузов, среди которых: МГУ имени Ломоносова, РЭУ имени Плеханова, РГУ нефти и газа имени Губкина, РХТУ имени Менделеева, РГПУ имени Герцена, ВГИКа, "МИСиС", "МИФИ", МГИМО и другие.Читайте также:

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астраханская область, хорезмская область