https://uz.sputniknews.ru/20220315/chto-svyajet-astraxanskuyu-i-xorezmskuyu-oblasti-glavnye-proekty-23345924.html
Что свяжет Астраханскую и Хорезмскую области: главные проекты
Что свяжет Астраханскую и Хорезмскую области: главные проекты
Как сотрудничают регионы России и Узбекистана? Какие инициативы их связывают и на какую сумму? Об этом читайте в обзоре.
2022-03-15T17:29+0500
2022-03-15T17:29+0500
2022-03-15T17:29+0500
астраханская область
хорезмская область
экономика
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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Эксперты из России и Узбекистана в сфере образования, промышленности и торговли обсудили возможности двустороннего сотрудничества.Как подчеркнул генеральный консул Узбекистана в Ростове-на-Дону Рустам Курганбаев, страны "очень близки уже более 150 лет, с конца 19 века".По его словам, в Узбекистане действуют действует около 110 крупных совместных с Россией инвестиционных проектов и более 2,3 тысячи предприятий.Представители Министерства внешних связей Астраханской области, генерального консульства Узбекистана в Ростове-на-Дону, Россотрудничества, Ассоциации рыбной промышленности Узбекистана, российских и узбекских вузов и предприятий обсудили целый спектр тем:Основной направлениями сотрудничества являются: торговля (фруктами, овощами), текстильная промышленность, организованная трудовая миграция, рыбоводство, сельское хозяйство. В Астраханской области действует несколько предприятий с узбекским капиталом, ежегодно привлекаются несколько тысяч трудовых мигрантов для работы в сельскохозяйственной сфере.Активно развивается взаимодействие в том числе в сфере образования. В частности, в 2020 году в Ташкенте открылся филиал Астраханского технического университета, где получают образование более тысячи студентов. Кроме того, в Астрахани сейчас учатся более 80 узбекистанцев по направлению рыбоводства. По окончании они получат два диплома — российский и узбекистанский.Как сообщила ранее пресс-служба Министерства науки и высшего образования России, в настоящее время в российских вузах образование получают около 48,7 тысячи студентов из Узбекистана.В ноябре прошлого года министр высшего и среднего специального образования республики Абдукодыр Тошкулов сообщил, что квоты для бесплатного обучения в российских вузах для узбекских студентов могут вырасти до 750 мест. Это в три раза больше, чем в 2018-м.Тем временем в Узбекистане открыты филиалы 15 российских вузов, среди которых: МГУ имени Ломоносова, РЭУ имени Плеханова, РГУ нефти и газа имени Губкина, РХТУ имени Менделеева, РГПУ имени Герцена, ВГИКа, "МИСиС", "МИФИ", МГИМО и другие.Читайте также:
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астраханская область, хорезмская область
Что свяжет Астраханскую и Хорезмскую области: главные проекты
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Специалисты двух стран поучаствовали в мероприятии "Торгово-экономические связи России и Узбекистана". Об итогах встречи читайте в обзоре.
ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Эксперты из России и Узбекистана в сфере образования, промышленности и торговли обсудили возможности двустороннего сотрудничества.
Как подчеркнул генеральный консул Узбекистана в Ростове-на-Дону Рустам Курганбаев, страны "очень близки уже более 150 лет, с конца 19 века".
"Сегодня эти отношения только крепнут, развиваются и становятся всеобъемлющими. Мы сотрудничаем во всех отраслях. Товарооборот между нашими странами увеличился почти до $9 млрд, в 2020 году он был $6,5 млрд, это рост почти на 20%", — сообщил Курганбаев во время встречи, посвященной 30-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.
По его словам, в Узбекистане действуют действует около 110 крупных совместных с Россией инвестиционных проектов и более 2,3 тысячи предприятий.
Представители Министерства внешних связей Астраханской области, генерального консульства Узбекистана в Ростове-на-Дону, Россотрудничества, Ассоциации рыбной промышленности Узбекистана, российских и узбекских вузов и предприятий обсудили целый спектр тем:
существующие совместные проекты;
проблемные вопросы двусторонних взаимоотношений;
возможные новые сферы партнерства в рамках ЕАЭС;
сотрудничество в различных сферах промышленности и торговли.
"Астраханская область напрямую сотрудничает с Хорезмской областью Узбекистана в сфере сельского хозяйства, рыбоводства, образования, туризма и других областях. Сегодня готов к подписанию документ о сотрудничестве между двумя областями", — отметил представитель Агентства международных связей Астраханской области.
Основной направлениями сотрудничества являются: торговля (фруктами, овощами), текстильная промышленность, организованная трудовая миграция, рыбоводство, сельское хозяйство.
В Астраханской области действует несколько предприятий с узбекским капиталом, ежегодно привлекаются несколько тысяч трудовых мигрантов для работы в сельскохозяйственной сфере.
Активно развивается взаимодействие в том числе в сфере образования. В частности, в 2020 году в Ташкенте открылся филиал Астраханского технического университета, где получают образование более тысячи студентов. Кроме того, в Астрахани сейчас учатся более 80 узбекистанцев по направлению рыбоводства. По окончании они получат два диплома — российский и узбекистанский.
Как сообщила ранее пресс-служба Министерства науки и высшего образования России, в настоящее время в российских вузах образование получают около 48,7 тысячи студентов из Узбекистана.
В ноябре прошлого года министр высшего и среднего специального образования республики Абдукодыр Тошкулов сообщил
, что квоты для бесплатного обучения в российских вузах для узбекских студентов могут вырасти до 750 мест. Это в три раза больше, чем в 2018-м.
Тем временем в Узбекистане открыты филиалы 15 российских вузов, среди которых: МГУ имени Ломоносова, РЭУ имени Плеханова, РГУ нефти и газа имени Губкина, РХТУ имени Менделеева, РГПУ имени Герцена, ВГИКа, "МИСиС", "МИФИ", МГИМО и другие.