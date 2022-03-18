https://uz.sputniknews.ru/20220318/glava-tatarstana-rustam-minnixanov-posetit-uzbekistan-23421588.html
Глава Татарстана Рустам Минниханов посетит Узбекистан
Глава Татарстана Рустам Минниханов посетит Узбекистан
Рабочий визит президента Татарстана Рустама Минниханова в Узбекистан состоится 22-23 марта, сообщил пресс-секретарь Посольства Россий в Узбекистане.
2022-03-18T20:40+0500
2022-03-18T20:40+0500
2022-03-18T20:50+0500
общество
татарстан
рустам минниханов
визит
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1287/46/12874655_0:219:2863:1829_1920x0_80_0_0_860414a000158eaac77ed07db8063b26.jpg
ТАШКЕНТ, 18 мар - Sputnik. Президент Татарстана Рустам Минниханов посетит Узбекистан с рабочим визитом 22-23 марта. Об этом корреспонденту Sputnik сообщил пресс-секретарь Посольства России в Узбекистане сообщил пресс-секретарь Посольства Россий в Узбекистане.В рамках визита ожидаются двусторонние переговоры в ряде министерств и ведомств республики.Также запланировано участие в церемонии закладки первого камня в строительство химико-индустриального технопарка "Чирчик".Читайте также: Россия поможет Узбекистану создать технопарк "Чирчик"
татарстан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1287/46/12874655_67:0:2796:2047_1920x0_80_0_0_a94cff974e3e68785b7ae9dda457a4ef.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
татарстан, рустам минниханов, визит
Глава Татарстана Рустам Минниханов посетит Узбекистан
20:40 18.03.2022 (обновлено: 20:50 18.03.2022) Подписаться на
Рабочий визит президента Татарстана Рустама Минниханова в Узбекистан состоится 22-23 марта, сообщил пресс-секретарь Посольства Россий в Узбекистане.
ТАШКЕНТ, 18 мар - Sputnik
. Президент Татарстана Рустам Минниханов посетит Узбекистан с рабочим визитом 22-23 марта. Об этом корреспонденту Sputnik
сообщил пресс-секретарь Посольства России в Узбекистане сообщил пресс-секретарь Посольства Россий в Узбекистане.
В рамках визита ожидаются двусторонние переговоры в ряде министерств и ведомств республики.
Также запланировано участие в церемонии закладки первого камня в строительство химико-индустриального технопарка "Чирчик".
По решению президента Шавката Мирзиёева, ориентируясь на договоренности между региональным хокимиятом, АО "Узкимёсаноат" и администрацией Татарстана в сотрудничестве с АО "Химград" (Татарстан), в Ташкентской области в скором времени появится технопарк "Чирчик".
Технопарк оборудуют на территориях научно-производственного объединения по производству редких металлов и твердых сплавов АО "Алмалыкский ГМК" и цеха №51 по производству металлического натрия АО "Максам-Чирчик". Он расположится на территории общей площадью 31,24 гектара.