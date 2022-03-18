Глава Татарстана Рустам Минниханов посетит Узбекистан

По решению президента Шавката Мирзиёева, ориентируясь на договоренности между региональным хокимиятом, АО "Узкимёсаноат" и администрацией Татарстана в сотрудничестве с АО "Химград" (Татарстан), в Ташкентской области в скором времени появится технопарк "Чирчик".

Технопарк оборудуют на территориях научно-производственного объединения по производству редких металлов и твердых сплавов АО "Алмалыкский ГМК" и цеха №51 по производству металлического натрия АО "Максам-Чирчик". Он расположится на территории общей площадью 31,24 гектара.