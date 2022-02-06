https://uz.sputniknews.ru/20220206/rossiya-pomojet-uzbekistanu-sozdat-texnopark-chirchik-22575486.html

Россия поможет Узбекистану создать технопарк "Чирчик"

Россия поможет Узбекистану создать технопарк "Чирчик"

Срок деятельности технопарка составит 30 лет с возможностью дальнейшего продления.

2022-02-06T16:00+0500

2022-02-06T16:00+0500

2022-02-06T16:04+0500

экономика

технопарк

чирчик

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ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. В Ташкентской области в скором времени появится технопарк "Чирчик". Такое решение принял Шавкат Мирзиёев, ориентируясь на договоренности между региональным хокимиятом, АО "Узкимёсаноат" и администрацией главы субъекта РФ — Татарстана в сотрудничестве с АО "Химград" (Татарстан).Технопарк оборудуют на территориях научно-производственного объединения по производству редких металлов и твердых сплавов АО "Алмалыкский ГМК" и цеха №51 по производству металлического натрия АО "Максам-Чирчик". Он расположится на территории общей площадью 31,24 гектара.В профильном постановлении президента определены задачи технопарка "Чирчик":Срок деятельности технопарка составляет 30 лет с возможностью дальнейшего продления.На его территории будут действовать отдельные налоговые, таможенные и валютные режимы, установленные для специальных экономических зон. При этом налоговые и таможенные льготы предоставляются на 10 лет независимо от объема инвестиций.До 1 ноября 2022 года строительно-монтажные работы на территории технопарка будут осуществляться методом "fast-track" (одновременное проектирование, закупка и строительство) с условием сдачи "под ключ" (Engineering Procurement Construction) и с возложением на подрядчиков полной ответственности за качественную реализацию проектов.Государственный фонд поддержки предпринимательской деятельности предоставит участникам технопарка гарантии в рамках реализации инвестиционных проектов: в том числе до 50% от суммы банковских кредитов, выделяемых на пополнение оборотных средств, но в размере, не превышающем 8 млрд сумов. Также участники получат компенсации на покрытие процентных расходов по кредитам, выделяемым на реализацию инвестиционных проектов, в национальной валюте в размере, превышающем базовую ставку Центробанка, но не более 5%.Как мы сообщали ранее, в ходе видеконференции главы Татарстана Рустама Минниханова с министром инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардором Умурзаковым, стороны договорились о проведении совместного бизнес-форума на базе индустриального парка "Химград Узбекистан" в Ташкентской области.Узбекистан и Татарстан планируют реализацию ряда крупных проектов в сфере химической, нефтегазовой, автомобильной промышленности и других областях.Читайте также:Промышленность в Узбекистане заметно поднимется: как >>Узбекистан и Татарстан: сотрудничество в цифрах >>

чирчик

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технопарк, чирчик