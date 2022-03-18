https://uz.sputniknews.ru/20220318/lavrov-obyasnil-porajenie-rossii-na-genassamblee-oon-23415395.html

Лавров объяснил "поражение" России на Генассамблее ООН

Лавров объяснил "поражение" России на Генассамблее ООН

Лавров назвал причины, по которым на Генассамблее ООН против действий России на Украине проголосовало большинство стран-участниц.

2022-03-18T14:44+0500

2022-03-18T14:44+0500

2022-03-18T14:59+0500

россия

сергей лавров

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ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Министр иностранных дел России считает заблуждение мнение общественности о том, что Россия потерпела поражение на саммите Генеральной ассамблеи, потому что большинство стран голосовало против действий РФ на Украине, — это вводит в заблуждение. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эксклюзивном интервью телеканалу RT. По его словам, если посмотреть на население, представляемое теми странами, которые не голосовали против и на число тех стран, которые ввели санкции против России, то увидите, что большинство из них сделали это под мощнейшим давлением, под шантажом. Многие голосовали, находясь под действием абсолютного шантажа, беспрецедентного давления, заявил российский министр.После начала специальной военной операции России на Украине 24 февраля, западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. В частности, под санкции попали несколько крупнейших российских банков, Европа, США и Канада закрыли небо для российских самолетов, а ряд мировых компаний объявили об уходе с российского рынка.Цель спецоперации – демилитаризация и денацификация Украины, суд над военными преступниками, ответственными за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Читайте также:Лавров назвал страны, которые не "возьмут под козырек" перед США >>

россия

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сергей лавров