https://uz.sputniknews.ru/20220318/lavrov-nazval-strany-kotorye-ne-vozmut-pod-kozyrek-pered-ssha-23414253.html
Лавров назвал страны, которые не "возьмут под козырек" перед США
Лавров назвал страны, которые не "возьмут под козырек" перед США
Глава МИД Сергей Лавров дал эксклюзивное интервью телеканалу RT.
2022-03-18T14:10+0500
2022-03-18T14:10+0500
2022-03-18T14:56+0500
сергей лавров
интервью
rt
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ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. В эксклюзивном интервью телеканалу RT министр иностранных дел России Сергей Лавров разъяснил, о чем свидетельствует нынешняя санкционная политика.По его словам, все происходящее говорит о том, что Америка стремится к однополярному миру, где все пляшут под дудку сильнейшего. США мобилизуют силы вокруг своих интересов. Это и есть, подчеркнул Лавров, яркое свидетельство так называемой "независимости" НАТО и ЕС.После начала специальной военной операции России на Украине 24 февраля, западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. В частности, под санкции попали несколько крупнейших российских банков, Европа, США и Канада закрыли небо для российских самолетов, а ряд мировых компаний объявили об уходе с российского рынка.Цель спецоперации – демилитаризация и денацификация Украины, суд над военными преступниками, ответственными за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Читайте также:Как санкции Запада скажутся на России и странах ближнего зарубежьяТурция не хочет вводить санкции против России
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сергей лавров, интервью, rt
Лавров назвал страны, которые не "возьмут под козырек" перед США
14:10 18.03.2022 (обновлено: 14:56 18.03.2022) Подписаться на
Глава российского МИД назвал тех, кто никогда не поддержит политику Запада.
ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik.
В эксклюзивном интервью телеканалу RT министр иностранных дел России Сергей Лавров разъяснил
, о чем свидетельствует нынешняя санкционная политика.
По его словам, все происходящее говорит о том, что Америка стремится к однополярному миру, где все пляшут под дудку сильнейшего. США мобилизуют силы вокруг своих интересов. Это и есть, подчеркнул Лавров, яркое свидетельство так называемой "независимости" НАТО и ЕС.
Есть игроки, которые никогда не согласятся с существованием глобальной деревни под руководством шерифа из Америки - это Китай, Индия, Бразилия, Мексика. Эти страны не "возьмут под козырек", если "дядюшка Сэм" скажет им что-то сделать. Россия также не входит в число этих стран.
Сергей Лавров
Министр иностранных дел России
После начала специальной военной операции России на Украине 24 февраля, западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. В частности, под санкции попали несколько крупнейших российских банков, Европа, США и Канада закрыли небо для российских самолетов, а ряд мировых компаний объявили об уходе с российского рынка.
Цель спецоперации – демилитаризация и денацификация Украины, суд над военными преступниками, ответственными за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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