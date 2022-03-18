В международном аэропорту Самарканда открылся новый терминал - видео
Новый терминал позволит увеличить количество регулярных рейсов до 120 в неделю, а число мест для стоянок воздушных судов – до 24.
ТАШКЕНТ, 18 мар - Sputnik. В Самарканде прошло торжественное открытие нового терминала международного аэропорта, передает корреспондент Sputnik Узбекистан с места события.
В церемонии открытия приняли участие первый вице-премьер Республики Узбекистан Ачилбай Раматов, министр транспорта Илхом Махкамов, хоким Самаркандской области Эркинжон Турдимов, председатель правления Uzbekistan Airports Рано Джураева, а также заместитель генерального директора по операционной деятельности "AIR MARAKANDA" Хилми Йилмаз.
Новый терминал позволит увеличить количество регулярных рейсов с 40 до 120 рейсов в неделю, а модернизация перрона позволила увеличить число мест для стоянок воздушных судов до 24. Строительство нового терминала обошлось в более $80млн.
Первым обслуженным рейсом в новый терминал аэропорта Самарканда стал рейс HY-045/046 авиакомпании Uzbekistan Airways из Ташкента в Самарканд и обратно.
"Международный аэропорт "Самарканд" как один из важных объектов инфраструктуры региона будет стимулировать экономический рост и развитие прилегающих территорий, создав множество рабочих мест для местного населения и общества в целом. Аэропорт — это первое, что вы видите, когда прилетаете в страну, и последнее, когда улетаете. Надеюсь, он станет "визитной карточкой" Узбекистана", - сказал заместитель генерального директора по операционной деятельности "AIR MARAKANDA" Хилми Йилмаз.
Здание терминала аэропорта напоминает раскрытую книгу, и это не случайно. Такая архитектура символизирует труд жившего в Узбекистане ученого Мирзо Улугбека "Зижи жадиди Курагоний" ("Новая астрономическая таблица Курагони").
© Sputnik / Рамиз БахтияровВ международном аэропорту Самарканда открылся новый терминал
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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В международном аэропорту Самарканда открылся новый терминал
© Sputnik / Рамиз БахтияровВ международном аэропорту Самарканда открылся новый терминал
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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В международном аэропорту Самарканда открылся новый терминал
© Sputnik / Рамиз БахтияровВ международном аэропорту Самарканда открылся новый терминал
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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В международном аэропорту Самарканда открылся новый терминал
© Sputnik / Рамиз БахтияровВ международном аэропорту Самарканда открылся новый терминал
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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В международном аэропорту Самарканда открылся новый терминал
Новый аэровокзальный комплекс построен по международным стандартам c учетом требований по обслуживанию маломобильных пассажиров. Терминал включает 29 стоек регистрации, 8 выходов на посадку, 4 телескопического трапа, 10 кабин паспортного контроля и 6 Е-gate для вылетающих пассажиров, а такж е 15 кабин паспортного контроля для прилетающих пассажиров. Другие улучшения включают 3,1 км взлетно-посадочной полосы, 24 парковочных мест.
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