https://uz.sputniknews.ru/20220318/v-mejdunarodnom-aeroportu-samarkanda-otkrylsya-novyy-terminal---video-23418385.html

В международном аэропорту Самарканда открылся новый терминал - видео

В международном аэропорту Самарканда открылся новый терминал - видео

Новый терминал позволит увеличить количество регулярных рейсов до 120 в неделю, а число мест для стоянок воздушных судов – до 24.

2022-03-18T18:07+0500

2022-03-18T18:07+0500

2022-03-18T18:07+0500

общество

самарканд

аэропорт

терминал

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ТАШКЕНТ, 18 мар - Sputnik. В Самарканде прошло торжественное открытие нового терминала международного аэропорта, передает корреспондент Sputnik Узбекистан с места события.В церемонии открытия приняли участие первый вице-премьер Республики Узбекистан Ачилбай Раматов, министр транспорта Илхом Махкамов, хоким Самаркандской области Эркинжон Турдимов, председатель правления Uzbekistan Airports Рано Джураева, а также заместитель генерального директора по операционной деятельности "AIR MARAKANDA" Хилми Йилмаз.Новый терминал позволит увеличить количество регулярных рейсов с 40 до 120 рейсов в неделю, а модернизация перрона позволила увеличить число мест для стоянок воздушных судов до 24. Строительство нового терминала обошлось в более $80млн.Первым обслуженным рейсом в новый терминал аэропорта Самарканда стал рейс HY-045/046 авиакомпании Uzbekistan Airways из Ташкента в Самарканд и обратно.Здание терминала аэропорта напоминает раскрытую книгу, и это не случайно. Такая архитектура символизирует труд жившего в Узбекистане ученого Мирзо Улугбека "Зижи жадиди Курагоний" ("Новая астрономическая таблица Курагони").Новый аэровокзальный комплекс построен по международным стандартам c учетом требований по обслуживанию маломобильных пассажиров. Терминал включает 29 стоек регистрации, 8 выходов на посадку, 4 телескопического трапа, 10 кабин паспортного контроля и 6 Е-gate для вылетающих пассажиров, а такж е 15 кабин паспортного контроля для прилетающих пассажиров. Другие улучшения включают 3,1 км взлетно-посадочной полосы, 24 парковочных мест.Читайте также: Как выглядит новый аэропорт Самарканда — фото

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самарканд, аэропорт, терминал, фото