https://uz.sputniknews.ru/20220318/video-kak-uzbekistan-ostanovit-rost-tsen-na-produkty--mnenie-ekonomista-23419106.html
Видео: как Узбекистан остановит рост цен на продукты – мнение экономиста
Видео: как Узбекистан остановит рост цен на продукты – мнение экономиста
Узбекистан и Россия могут вывести сотрудничество между собой на еще более высокий уровень на фоне недавно введенных санкций. Эксперт Дмитрий Голубовский рассказал, благодаря чему именно это может произойти.
2022-03-18T20:20+0500
2022-03-18T20:20+0500
2022-03-18T20:20+0500
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мнение эксперта
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Два года Центробанк Узбекистана не повышал основную ставку. Однако на днях финансовый регулятор поднял ее до 17% впервые с сентября 2020 года. Почему возникла необходимость в данном действии, в интервью Sputnik Узбекистан объясняет финансовый аналитик Золотого монетного дома России Дмитрий Голубовский. Говоря простым языком, сейчас Центробанк Узбекистана работает на опережение, чтобы остановить рост цен на различные товары, который вызван как инфляционным шоком на фоне санкций, так и банальной спекуляцией. По данным сообщества "Потребитель.уз", сахар сегодня стоит от 8 тысяч сумов и выше. Например, на ташкентском рынке "Аския" 1 кг продукта продают по 8 тысяч сумов, а в супермаркете Fresh в Ангрене – по 13 тысяч сумов. При этом в некоторых магазинах и на рынках вводят норму – по два килограмма в руки. Одна из задач государства – сделать так, чтобы инфляция, которая вызывает рост цен на продукты была низкой. Для этого Центральный банк использует разные инструменты, главный из которых — основная ставка. Также власти республики могут задуматься об административных мерах регулирования цен на продовольственные товары первой необходимости, уточняет Дмитрий Голубовский. Примером здесь может послужить опыт России, ограничившей вывоз сахара, зерна и удобрений для сохранения продовольственной стабильности. Кроме этого, по мнению эксперта, Узбекистану нужно и дальше выстраивать прямые связи с Россией в сфере торговли. На этой неделе в Москве прошел российско-узбекский деловой форум, на котором стороны обсудили вопросы совершенствования логистических цепочек и улучшение поставок. Какие сегодня у Узбекистана и России есть возможности для сотрудничества, смотрите в интервью на RuTube-канале Sputnik Узбекистан.
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узбекистан, цены, мнение эксперта, видео
Видео: как Узбекистан остановит рост цен на продукты – мнение экономиста
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Узбекистан и Россия могут вывести сотрудничество между собой на еще более высокий уровень на фоне недавно введенных санкций. Эксперт Дмитрий Голубовский рассказал, благодаря чему именно это может произойти.
Два года Центробанк Узбекистана не повышал основную ставку. Однако на днях финансовый регулятор поднял ее до 17% впервые с сентября 2020 года. Почему возникла необходимость в данном действии, в интервью Sputnik Узбекистан
объясняет финансовый аналитик Золотого монетного дома России Дмитрий Голубовский.
Говоря простым языком, сейчас Центробанк Узбекистана работает на опережение, чтобы остановить рост цен на различные товары, который вызван как инфляционным шоком на фоне санкций, так и банальной спекуляцией.
"Центральный банк Узбекистана поступает так, как должен поступать в ситуации стресса", – заявляет экономист.
По данным сообщества "Потребитель.уз", сахар сегодня стоит от 8 тысяч сумов и выше. Например, на ташкентском рынке "Аския" 1 кг продукта продают по 8 тысяч сумов, а в супермаркете Fresh в Ангрене – по 13 тысяч сумов. При этом в некоторых магазинах и на рынках вводят норму – по два килограмма в руки.
Одна из задач государства – сделать так, чтобы инфляция, которая вызывает рост цен на продукты была низкой. Для этого Центральный банк использует разные инструменты, главный из которых — основная ставка.
Что такое основная ставка?
Основная ставка – это ставка, по которой Центробанк выдает кредиты для коммерческих банков. Она влияет на ставки займов, которые банки предлагают физическим и юридическим лицам.
Также власти республики могут задуматься об административных мерах регулирования цен на продовольственные товары первой необходимости, уточняет Дмитрий Голубовский. Примером здесь может послужить опыт России, ограничившей вывоз сахара, зерна и удобрений для сохранения продовольственной стабильности. Кроме этого, по мнению эксперта, Узбекистану нужно и дальше выстраивать прямые связи с Россией в сфере торговли.
Если Узбекистан и Россия будут выстраивать при участии государств долгосрочные контракты с какими-то фиксированными ценами, то для простого народа можно добиться позитивного результата.
Дмитрий Голубовский
Финансовый аналитик Золотого монетного дома России
На этой неделе в Москве прошел российско-узбекский деловой форум, на котором стороны обсудили вопросы совершенствования логистических цепочек и улучшение поставок. Какие сегодня у Узбекистана и России есть возможности для сотрудничества, смотрите в интервью на RuTube-канале Sputnik Узбекистан
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