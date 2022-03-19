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https://uz.sputniknews.ru/20220319/kakoe-myasnoe-buduschee-ojidaet-uzbekistan-23359021.html
Какое "мясное" будущее ожидает Узбекистан
Какое "мясное" будущее ожидает Узбекистан
Население Узбекистана неуклонно растет, урбанизация стремительно развивается. Птицеводство становится актуальным как никогда. Что будет с отраслью в будущем и какую роль сыграет Россия — читайте в обзоре.
2022-03-19T13:45+0500
2022-03-19T13:46+0500
экономика
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Узбекистану нужно наращивать собственное производство мяса птицы. Об этом накануне говорили в Министерстве инновационного развития на международном форуме "Птицеводство: инновационные технологии".В стране быстро растет население (ежегодный прирост превышает 600 тыс человек), а также развивается урбанизация. Все это увеличивает потребность в дешевом животном белке по сравнению с "красным" мясом, говорят эксперты.По его словам, на сегодняшний день в республике зарегистрировано более 1,2 тысячи птицеводческих хозяйств, занимающихся мясом и яйцами. В 2021 году предприятия Узбекистана произвели более 8,1 миллиарда яиц и 473,1 тысячи тонн мяса. А это значит, что на каждого человека пришлось 232 яйца и 14,5 килограмма мяса.При этом, согласно рекомендациям минздрава Узбекистана, в норме человек должен потреблять в год 208 яиц и 14,8 килограмма мяса птицы. Думать на будущееОднако что будет с отраслью в будущем, учитывая стабильный демографический рост в республике? Во-первых, уже сейчас нужно внедрять новые технологии в производство. Как рассказал министр инновационного развития Иброхим Абдурахманов, ведомство выделило на финансирование научно-исследовательских работ в птицеводстве грант объемом 14,3 млрд сумов. Он позволил начать реализацию 25 проектов, которые охватывают все направления отрасли — от кормления птиц до ветеринарии.Как отметили участники форума, цифровизация и автоматизация производства давно должны были войти в птицеводство. По их мнению, современные технологии позволят иметь информацию о каждой курице. Например, знать температуру тела, количество съеденного корма, а также болезни на ранней стадии.Нельзя забывать и о селекции, говорят специалисты. По их словам, это ускорит генетические процессы и сэкономит средства. Оптимальное управление птицеводческим предприятием — еще один из вопросов, который предстоит решить. Так, по словам специалистов, нужно работать над эффективным использованием кормов, которые составляют до 60% всех затрат.Затронули на форуме и тему разнотипности оборудования. Дело в том, что очень часто на птицефабриках установлено 3-4 вида различного оборудования и для каждого нужен свой компьютер и специалист.Сделано в РоссииК слову об оборудовании. Выступили на форуме и российские разработчики приборов для птицеводческой сферы. На форуме они представили лабораторный экспресс-анализатор. Этот аппарат позволяет контролировать качество и безопасность любого продукта агропромышленного комплекса, рассказала спикер от российской стороны Татьяна Кузнецова.С помощью этого прибора фермеры могут проверить качество зерна. Подобные экспресс-анализаторы уже установлены на некоторых предприятиях Узбекистана — например, маслоэкстракционном и комбикормовом заводах в Ташкенте.Сотрудничество Узбекистана и России в области птицеводства развивается. По словам Баходыра Исаева, Ассоциация птицеводства Узбекистана находится в тесном контакте с Национальным союзом птицеводов и Российским птицеводческим союзом."Мы часто обмениваемся данными, взаимно делимся опытом. Многие российские специалисты сегодня работают в Узбекистане, как и наши эксперты в птицеводстве России. В первую очередь, это ветеринары, зоотехники и специалисты в области менеджмента", — заключил Исаев.Читайте также:Как сделать мясо более доступным в Узбекистане &gt;&gt;Животноводам, птицеводам и рыбоводам выделят субсидии — условия &gt;&gt;
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан

Какое "мясное" будущее ожидает Узбекистан

13:45 19.03.2022 (обновлено: 13:46 19.03.2022)
© Sputnik / Evgeny Biyatov / Перейти в фотобанкПрилавок с мясом птицы
Прилавок с мясом птицы - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.03.2022
© Sputnik / Evgeny Biyatov
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Анна Желиховская
Все материалы
Население Узбекистана неуклонно растет, урбанизация стремительно развивается. Птицеводство становится актуальным как никогда. Что будет с отраслью в будущем и какую роль сыграет Россия — читайте в обзоре.
ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Узбекистану нужно наращивать собственное производство мяса птицы.
Об этом накануне говорили в Министерстве инновационного развития на международном форуме "Птицеводство: инновационные технологии".
В стране быстро растет население (ежегодный прирост превышает 600 тыс человек), а также развивается урбанизация. Все это увеличивает потребность в дешевом животном белке по сравнению с "красным" мясом, говорят эксперты.
"Птицеводство — одно из основных направлений в агропромышленном секторе. Кроме того, отрасль является важным экономическим рычагом, ведь для населения страны птицеводство, прежде всего, источник занятости, доходов, а самое главное — продовольственной безопасности", — рассказал председатель Ассоциации птицеводства Баходыр Исаев.
По его словам, на сегодняшний день в республике зарегистрировано более 1,2 тысячи птицеводческих хозяйств, занимающихся мясом и яйцами. В 2021 году предприятия Узбекистана произвели более 8,1 миллиарда яиц и 473,1 тысячи тонн мяса. А это значит, что на каждого человека пришлось 232 яйца и 14,5 килограмма мяса.
При этом, согласно рекомендациям минздрава Узбекистана, в норме человек должен потреблять в год 208 яиц и 14,8 килограмма мяса птицы.
"Это говорит о том, что мы полностью покрываем внутренний спрос населения на яйца и на 98% потребность в мясе птицы", — отметил Исаев.

Думать на будущее

Однако что будет с отраслью в будущем, учитывая стабильный демографический рост в республике?
Во-первых, уже сейчас нужно внедрять новые технологии в производство. Как рассказал министр инновационного развития Иброхим Абдурахманов, ведомство выделило на финансирование научно-исследовательских работ в птицеводстве грант объемом 14,3 млрд сумов.
Он позволил начать реализацию 25 проектов, которые охватывают все направления отрасли — от кормления птиц до ветеринарии.
Как отметили участники форума, цифровизация и автоматизация производства давно должны были войти в птицеводство. По их мнению, современные технологии позволят иметь информацию о каждой курице. Например, знать температуру тела, количество съеденного корма, а также болезни на ранней стадии.
Нельзя забывать и о селекции, говорят специалисты. По их словам, это ускорит генетические процессы и сэкономит средства.
"Как показывает анализ, селекция несушки прибавляет 2-3 яйца в год, а значит увеличивает доход предприятий", — отметили участники форума.
Оптимальное управление птицеводческим предприятием — еще один из вопросов, который предстоит решить. Так, по словам специалистов, нужно работать над эффективным использованием кормов, которые составляют до 60% всех затрат.
Затронули на форуме и тему разнотипности оборудования. Дело в том, что очень часто на птицефабриках установлено 3-4 вида различного оборудования и для каждого нужен свой компьютер и специалист.

Сделано в России

К слову об оборудовании.
Выступили на форуме и российские разработчики приборов для птицеводческой сферы. На форуме они представили лабораторный экспресс-анализатор. Этот аппарат позволяет контролировать качество и безопасность любого продукта агропромышленного комплекса, рассказала спикер от российской стороны Татьяна Кузнецова.
"Он работает очень просто. Засыпаете в кювету, например, комбикорм, затем нажимаете "начать измерение" и через минуту получаете результат по всем параметрам, которые необходимо определить в данном продукте. В комбикорме, как правило, контролируется протеин, влага, жир, зола, кальций, клетчатка, фосфор", — объяснила Кузнецова.
С помощью этого прибора фермеры могут проверить качество зерна.
Подобные экспресс-анализаторы уже установлены на некоторых предприятиях Узбекистана — например, маслоэкстракционном и комбикормовом заводах в Ташкенте.
Сотрудничество Узбекистана и России в области птицеводства развивается. По словам Баходыра Исаева, Ассоциация птицеводства Узбекистана находится в тесном контакте с Национальным союзом птицеводов и Российским птицеводческим союзом.
"Мы часто обмениваемся данными, взаимно делимся опытом. Многие российские специалисты сегодня работают в Узбекистане, как и наши эксперты в птицеводстве России. В первую очередь, это ветеринары, зоотехники и специалисты в области менеджмента", — заключил Исаев.
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