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Животноводам, птицеводам и рыбоводам выделят субсидии — условия
Животноводам, птицеводам и рыбоводам выделят субсидии — условия
Претендентам на господдержку нужно будет встать на учет в налоговых органах в качестве плательщика НДС. 13.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-13T16:54+0500
2021-07-13T16:57+0500
экономика
птицефабрика
животноводство
рыболовство
выплата
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ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Животноводческим, птицеводческим и рыбоводческим хозяйствам предоставят субсидии на выращенную и реализуемую ими продукцию. Порядок финансирования, которое коснется только на плательщиков НДС, утвердили в правительстве, передает пресс-служба Минюста.Объем господдержкиПтицеводческим хозяйствам полагается 50 сумов за каждое яйцо, выращенное и реализованное в собственных хозяйствах, и 1 000 сумов — за килограмм мяса птицы. Животноводческие хозяйства получат по 2 000 сумов за килограмм живой массы и по 200 сумов за литр молока крупного и мелкого рогатого скота, выращенного собственными силами. Рыбоводческим же хозяйствам предоставят по 3 000 сумов за килограмм холодноводной рыбы, выращенной интенсивным способом (лосось, форель и осетр), за остальные виды рыб – по 1 000 сумов.Важное замечание: субсидии будут выделены только тем предпринимателям, у которых нет задолженности по НДС. Претендентам на господдержку нужно будет встать на учет в налоговых органах в качестве плательщика НДС.Как получить субсидиюДля получения выплаты необходимо обратиться к представителю областного центра "Чорванасл" через сайт Государственного комитета ветеринарии и животноводства my.vetgov.uz.Сроки предоставления субсидииЕсли заявка подана в срок, то согласно утвержденному порядку, субсидия должны быть выплачена до 25 числа следующего месяца.На экспорт продукции животноводства, птицеводства и рыболовства субсидии не выделяютсяВ начале лета президент Узбекистана высказался о необходимости увеличить предложение мясной продукции на внутреннем рынке, чтобы стабилизировать растущие цены в стране.Глава государства определил новые механизмы поддержки сферы. К примеру, размер субсидий на производство яиц будет увеличен в 3 раза, на заготовку птичьего мяса — в 2 раза.
https://uz.sputniknews.ru/20210519/uzbekskim-fermeram-pomogut-vnedrit-umnye-texnologii-v-selskoe-xozyaystvo-18812090.html
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птицефабрика, животноводство, рыболовство, выплата

Животноводам, птицеводам и рыбоводам выделят субсидии — условия

16:54 13.07.2021 (обновлено: 16:57 13.07.2021)
110
© Sputnik / Александр КондратюкЦыплята
Цыплята - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.07.2021
© Sputnik / Александр Кондратюк
Претендентам на господдержку нужно будет встать на учет в налоговых органах в качестве плательщика НДС.
ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Животноводческим, птицеводческим и рыбоводческим хозяйствам предоставят субсидии на выращенную и реализуемую ими продукцию. Порядок финансирования, которое коснется только на плательщиков НДС, утвердили в правительстве, передает пресс-служба Минюста.

Объем господдержки

Птицеводческим хозяйствам полагается 50 сумов за каждое яйцо, выращенное и реализованное в собственных хозяйствах, и 1 000 сумов — за килограмм мяса птицы. Животноводческие хозяйства получат по 2 000 сумов за килограмм живой массы и по 200 сумов за литр молока крупного и мелкого рогатого скота, выращенного собственными силами. Рыбоводческим же хозяйствам предоставят по 3 000 сумов за килограмм холодноводной рыбы, выращенной интенсивным способом (лосось, форель и осетр), за остальные виды рыб – по 1 000 сумов.
Важное замечание: субсидии будут выделены только тем предпринимателям, у которых нет задолженности по НДС. Претендентам на господдержку нужно будет встать на учет в налоговых органах в качестве плательщика НДС.

Как получить субсидию

Для получения выплаты необходимо обратиться к представителю областного центра "Чорванасл" через сайт Государственного комитета ветеринарии и животноводства my.vetgov.uz.

Сроки предоставления субсидии

Если заявка подана в срок, то согласно утвержденному порядку, субсидия должны быть выплачена до 25 числа следующего месяца.
На экспорт продукции животноводства, птицеводства и рыболовства субсидии не выделяются
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Глава государства определил новые механизмы поддержки сферы. К примеру, размер субсидий на производство яиц будет увеличен в 3 раза, на заготовку птичьего мяса — в 2 раза.
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