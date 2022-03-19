https://uz.sputniknews.ru/20220319/medvedev-nado-predvaritelno-otbirat-migrantov-dlya-raboty-v-rossii-23432359.html
Медведев: надо предварительно отбирать мигрантов для работы в России
Медведев: надо предварительно отбирать мигрантов для работы в России
При наборе мигрантов в Россию необходимо проводить оценку рынка труда.
2022-03-19T11:13+0500
2022-03-19T11:13+0500
2022-03-19T15:47+0500
миграция
дмитрий медведев
мигранты
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ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Властям нужно более разумно подходить к привлечению мигрантов для работы в России.Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, выступая в рамках заседания межведомственной комиссии по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.По его словам, следует проводить предварительный отбор мигрантов в других странах."Более разумно нужно подходить к процессу привлечения мигрантов в Россию - вести предварительную работу в их странах, отбирать кандидатов в соответствии с запросами нашей экономики", - считает он.Он добавил, что значительная часть иностранцев занята на неквалифицированной и тяжелой физической работе, которую не готовы выполнять россияне.Этот фактор нужно иметь в виду при оценке состояния рынка труда, пояснил Медведев.Также он поручил рабочей группе комиссии проанализировать опыт Узбекистана, который запускал проект оргнабора трудовых мигрантов, в том числе для возможной корректировки российского законодательства.Ранее замглавы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Никита Стасишин заявил, что в России не ждут оттока строителей-мигрантов из-за возможных трудностей с переводом средств за границу.
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дмитрий медведев, мигранты
Медведев: надо предварительно отбирать мигрантов для работы в России
11:13 19.03.2022 (обновлено: 15:47 19.03.2022) Подписаться на
При наборе мигрантов в Россию необходимо проводить оценку рынка труда.
ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Властям нужно более разумно подходить к привлечению мигрантов для работы в России.
Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, выступая в рамках заседания межведомственной комиссии по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.
По его словам, следует проводить предварительный отбор мигрантов в других странах.
"Более разумно нужно подходить к процессу привлечения мигрантов в Россию - вести предварительную работу в их странах, отбирать кандидатов в соответствии с запросами нашей экономики", - считает он.
Он добавил, что значительная часть иностранцев занята на неквалифицированной и тяжелой физической работе, которую не готовы выполнять россияне.
Этот фактор нужно иметь в виду при оценке состояния рынка труда, пояснил Медведев.
Также он поручил рабочей группе комиссии проанализировать опыт Узбекистана, который запускал проект оргнабора трудовых мигрантов, в том числе для возможной корректировки российского законодательства.
Ранее замглавы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Никита Стасишин заявил
, что в России не ждут оттока строителей-мигрантов из-за возможных трудностей с переводом средств за границу.