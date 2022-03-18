https://uz.sputniknews.ru/20220318/v-rossii-ne-jdut-ottoka-migrantov-iz-za-situatsii-s-denejnymi-perevodami-23407228.html
В России не ждут оттока мигрантов из-за ситуации с денежными переводами
В России не ждут оттока мигрантов из-за ситуации с денежными переводами
В Узбекистане денежные переводы из России остаются важным источником дохода для семей мигрантов. 18.03.2022, Sputnik Узбекистан
2022-03-18T09:32+0500
2022-03-18T09:32+0500
2022-03-18T09:32+0500
денежные переводы
трудовые мигранты
россия
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ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. В России не ждут оттока строителей-мигрантов из-за возможных трудностей с переводом средств за границу.Пока никаких сложностей с денежными транзакциями нет. Об этом заявил замглавы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Никита Стасишин.Ранее Агентство по внешней трудовой миграции провело опрос среди граждан Узбекистана, работающих в России. Соотечественников спросили, планируют ли они вернуться домой. К настоящему моменту, в опросе поучаствовали уже более 12,6 тысячи пользователей. Оказалось, что 61% опрошенных узбекских мигрантов не планируют возвращаться из России на родину.Как санкции повлияли на набор граждан Узбекистана на стройки России >>Ранее в агентстве сообщили, что программа по организованному набору 10 тысяч граждан Узбекистана на стройки в России, стартовавшая в октябре 2021 года, продолжает работать в прежнем порядке, несмотря на антироссийские санкции.К настоящему времени отбор прошли порядка 6 тысяч узбекистанцев.В Узбекистане денежные переводы из России остаются важным источником дохода для семей мигрантов. Переводы, отправляемые из России в рублях, могут выдаваться в узбекских банках как в национальной валюте, так и в долларах.По официальным данным, на 1 января 2022 года в России работало более 1 миллиона узбекистанцев — 67,3% от общего числа граждан страны, находящихся на заработках за рубежом. В том числе за счет оргнабора — 100,1 тысячи человек (рост почти в 10 раз).Узбекские банки с 3 марта начали активную куплю-продажу российских рублей в обменных пунктах после того, как Центробанк рекомендовал "отпустить" курс российской валюты.Это было сделано для стабильной работы систем денежных переводов в стране из-за волатильности рубля.Центробанк рассказал, что происходит с денежными переводами из России >>Между тем в марте объем денежных переводов из России в Узбекистан снизился. Об этом сообщил председатель узбекского Центробанка Мамаризо Нурмуратов. По его словам, узбекистанцы, работающие в России, еще не определились, как им поступать с заработанными рублями. Эксперт Российского Института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Галиев рассказал корреспонденту Sputnik о том, как будет решаться вопрос с денежными переводами между Россией и Узбекистаном в ближайшее время.Читайте также:
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денежные переводы, трудовые мигранты
В России не ждут оттока мигрантов из-за ситуации с денежными переводами
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В Узбекистане денежные переводы из России остаются важным источником дохода для семей мигрантов.
ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. В России не ждут оттока строителей-мигрантов из-за возможных трудностей с переводом средств за границу.
Пока никаких сложностей с денежными транзакциями нет.
Об этом заявил замглавы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Никита Стасишин.
"Сегодня мы слышим от коллег из Узбекистана, прежде всего, работающих по пилоту, что есть возможность перевода денежных средств рублями на территорию Узбекистана, поэтому мы пока не видим оттока, но время покажет", — сказал Стасишин.
Ранее Агентство по внешней трудовой миграции провело опрос среди граждан Узбекистана, работающих в России. Соотечественников спросили, планируют ли они вернуться домой.
К настоящему моменту, в опросе поучаствовали уже более 12,6 тысячи пользователей.
Оказалось, что 61% опрошенных узбекских мигрантов не планируют возвращаться из России на родину.
Ранее в агентстве сообщили
, что программа по организованному набору 10 тысяч граждан Узбекистана на стройки в России, стартовавшая в октябре 2021 года, продолжает работать в прежнем порядке, несмотря на антироссийские санкции.
К настоящему времени отбор прошли порядка 6 тысяч узбекистанцев.
В Узбекистане денежные переводы из России остаются важным источником дохода для семей мигрантов. Переводы, отправляемые из России в рублях, могут выдаваться в узбекских банках как в национальной валюте, так и в долларах.
По официальным данным, на 1 января 2022 года в России работало более 1 миллиона узбекистанцев — 67,3% от общего числа граждан страны, находящихся на заработках за рубежом. В том числе за счет оргнабора — 100,1 тысячи человек (рост почти в 10 раз).
Узбекские банки с 3 марта начали активную куплю-продажу российских рублей в обменных пунктах после того, как Центробанк рекомендовал "отпустить" курс российской валюты.
Это было сделано для стабильной работы систем денежных переводов в стране из-за волатильности рубля.
Между тем в марте объем денежных переводов из России в Узбекистан снизился. Об этом сообщил председатель узбекского Центробанка Мамаризо Нурмуратов.
По его словам, узбекистанцы, работающие в России, еще не определились, как им поступать с заработанными рублями.
Эксперт Российского Института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Галиев рассказал
корреспонденту Sputnik о том, как будет решаться вопрос с денежными переводами между Россией и Узбекистаном в ближайшее время.