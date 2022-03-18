https://uz.sputniknews.ru/20220318/v-rossii-ne-jdut-ottoka-migrantov-iz-za-situatsii-s-denejnymi-perevodami-23407228.html

В России не ждут оттока мигрантов из-за ситуации с денежными переводами

В России не ждут оттока мигрантов из-за ситуации с денежными переводами

В Узбекистане денежные переводы из России остаются важным источником дохода для семей мигрантов. 18.03.2022, Sputnik Узбекистан

2022-03-18T09:32+0500

2022-03-18T09:32+0500

2022-03-18T09:32+0500

денежные переводы

трудовые мигранты

россия

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ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. В России не ждут оттока строителей-мигрантов из-за возможных трудностей с переводом средств за границу.Пока никаких сложностей с денежными транзакциями нет. Об этом заявил замглавы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Никита Стасишин.Ранее Агентство по внешней трудовой миграции провело опрос среди граждан Узбекистана, работающих в России. Соотечественников спросили, планируют ли они вернуться домой. К настоящему моменту, в опросе поучаствовали уже более 12,6 тысячи пользователей. Оказалось, что 61% опрошенных узбекских мигрантов не планируют возвращаться из России на родину.Как санкции повлияли на набор граждан Узбекистана на стройки России >>Ранее в агентстве сообщили, что программа по организованному набору 10 тысяч граждан Узбекистана на стройки в России, стартовавшая в октябре 2021 года, продолжает работать в прежнем порядке, несмотря на антироссийские санкции.К настоящему времени отбор прошли порядка 6 тысяч узбекистанцев.В Узбекистане денежные переводы из России остаются важным источником дохода для семей мигрантов. Переводы, отправляемые из России в рублях, могут выдаваться в узбекских банках как в национальной валюте, так и в долларах.По официальным данным, на 1 января 2022 года в России работало более 1 миллиона узбекистанцев — 67,3% от общего числа граждан страны, находящихся на заработках за рубежом. В том числе за счет оргнабора — 100,1 тысячи человек (рост почти в 10 раз).Узбекские банки с 3 марта начали активную куплю-продажу российских рублей в обменных пунктах после того, как Центробанк рекомендовал "отпустить" курс российской валюты.Это было сделано для стабильной работы систем денежных переводов в стране из-за волатильности рубля.Центробанк рассказал, что происходит с денежными переводами из России >>Между тем в марте объем денежных переводов из России в Узбекистан снизился. Об этом сообщил председатель узбекского Центробанка Мамаризо Нурмуратов. По его словам, узбекистанцы, работающие в России, еще не определились, как им поступать с заработанными рублями. Эксперт Российского Института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Галиев рассказал корреспонденту Sputnik о том, как будет решаться вопрос с денежными переводами между Россией и Узбекистаном в ближайшее время.Читайте также:

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денежные переводы, трудовые мигранты