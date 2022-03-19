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Узбекистан завершил эвакуацию своих граждан: около 6 тысяч людей вернулись из Украины
Узбекистан завершил эвакуацию своих граждан: около 6 тысяч людей вернулись из Украины
Посол Узбекистана в Польше рассказал о том, как проходила эвакуация узбекистанцев.
2022-03-19T11:45+0500
2022-03-19T11:45+0500
2022-03-19T12:26+0500
специальная военная операция россии в донбассе
узбекистан
украина
польша
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эвакуация
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ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. В настоящее время порядка шести тысяч граждан Узбекистана вернулись из Украины через территорию Польши на родину.Об этом передает ИА "Дунё" со ссылкой на сообщение посла Узбекистана в Польше Бахрома Бабаева.Дипломат заявил о завершении важного процесса эвакуации граждан Узбекистана из Украины на родину через территорию Польши.По его словам, посольство контролировало пересечение границы, устройство узбекистанцев в накопительном пункте и их доставку в аэропорт Катовице. "На границе в течение 18 дней круглосуточно работали консульские сотрудники, в посольстве в Варшаве непрерывно работал штаб. В накопительном пункте для граждан Узбекистана организовали горячее питание и все условия для ночлега — предоставили теплые одеяла, оказывали медпомощь", — рассказал Бабаев.Все действия посольства координировались руководством МИД Узбекистана, Министерством транспорта. Дипломаты Узбекистана в Польше и Украине находились в постоянном контакте, заявил посол.Польский президент Анджей Дуда посетил приграничный накопительный пункт, пожал руки сотрудникам посольства Узбекистана и побеседовал с узбекистанцами.Дуда распорядился выделить бесплатные автобусы, которые отвезли более четырех тысяч граждан Узбекистана в аэропорт, уточнил Бахром Бабаев.По его словам, десятки автомобилистов вызывались бесплатно довезти узбекистанцев до аэропорта.Уезжающие на родину пассажиры благодарили сотрудников дипмиссий, президента и правительство Узбекистана, добавил Бабаев."Конечно же, многие из них могут вернуться в Украину после окончания военных действий. Но сегодня они приехали в родные дома, встретились с родственниками, обрели спокойствие на своей Родине — в мирном Узбекистане", — заключил посол.По его словам, Узбекистан первым начал вывозить своих граждан из Украины. Это высоко оценило руководство Польши.Читайте также:Видео: "Страшно было до утра дожить" — беженцы о том, как уезжали из УкраиныЗеленский прогнулся под радикалов и кураторов — Пушилин
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узбекистан, украина, польша, посол, эвакуация
Узбекистан завершил эвакуацию своих граждан: около 6 тысяч людей вернулись из Украины
11:45 19.03.2022 (обновлено: 12:26 19.03.2022) Подписаться на
Посол Узбекистана в Польше рассказал о том, как проходила эвакуация узбекистанцев.
ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. В настоящее время порядка шести тысяч граждан Узбекистана вернулись из Украины через территорию Польши на родину.
Об этом передает ИА "Дунё"
со ссылкой на сообщение посла Узбекистана в Польше Бахрома Бабаева.
Дипломат заявил о завершении важного процесса эвакуации граждан Узбекистана из Украины на родину через территорию Польши.
"Это был весьма сложный и тревожный период. Эвакуацию соотечественников доверили нашим дипмиссиям в Украине и Польше. Первые тридцать граждан Узбекистана, собравшиеся в городе Львове, перешли украинско-польскую границу утром 27 февраля через КПП "Краковец-Карчова". Среди наших граждан были женщины с детьми, студенты, сотрудники компаний, которые временно учились или работали в Украине", — сообщил Бахром Бабаев.
По его словам, посольство контролировало пересечение границы, устройство узбекистанцев в накопительном пункте и их доставку в аэропорт Катовице.
"На границе в течение 18 дней круглосуточно работали консульские сотрудники, в посольстве в Варшаве непрерывно работал штаб. В накопительном пункте для граждан Узбекистана организовали горячее питание и все условия для ночлега — предоставили теплые одеяла, оказывали медпомощь", — рассказал Бабаев.
Все действия посольства координировались руководством МИД Узбекистана, Министерством транспорта. Дипломаты Узбекистана в Польше и Украине находились в постоянном контакте, заявил посол.
"Уже 28 февраля из аэропорта города Катовице в Ташкент вылетел первый самолет с нашими гражданами на борту. Ежедневно в Ташкент вылетали по 2–3 спецборта "Uzbekistan Airways". Всего из Польши в Узбекистан совершили 25 спецрейсов, перевезли 5 786 граждан", — отметил дипломат.
Польский президент Анджей Дуда посетил приграничный накопительный пункт, пожал руки сотрудникам посольства Узбекистана и побеседовал с узбекистанцами.
Дуда распорядился выделить бесплатные автобусы, которые отвезли более четырех тысяч граждан Узбекистана в аэропорт, уточнил Бахром Бабаев.
По его словам, десятки автомобилистов вызывались бесплатно довезти узбекистанцев до аэропорта.
Уезжающие на родину пассажиры благодарили сотрудников дипмиссий, президента и правительство Узбекистана, добавил Бабаев.
"Конечно же, многие из них могут вернуться в Украину после окончания военных действий. Но сегодня они приехали в родные дома, встретились с родственниками, обрели спокойствие на своей Родине — в мирном Узбекистане", — заключил посол.
По его словам, Узбекистан первым начал вывозить своих граждан из Украины. Это высоко оценило руководство Польши.