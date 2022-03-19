https://uz.sputniknews.ru/20220319/okolo-6-tysyach-uzbekistantsev-vernulis-iz-ukrainy--23427575.html

Узбекистан завершил эвакуацию своих граждан: около 6 тысяч людей вернулись из Украины

Узбекистан завершил эвакуацию своих граждан: около 6 тысяч людей вернулись из Украины

Посол Узбекистана в Польше рассказал о том, как проходила эвакуация узбекистанцев.

2022-03-19T11:45+0500

2022-03-19T11:45+0500

2022-03-19T12:26+0500

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ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. В настоящее время порядка шести тысяч граждан Узбекистана вернулись из Украины через территорию Польши на родину.Об этом передает ИА "Дунё" со ссылкой на сообщение посла Узбекистана в Польше Бахрома Бабаева.Дипломат заявил о завершении важного процесса эвакуации граждан Узбекистана из Украины на родину через территорию Польши.По его словам, посольство контролировало пересечение границы, устройство узбекистанцев в накопительном пункте и их доставку в аэропорт Катовице. "На границе в течение 18 дней круглосуточно работали консульские сотрудники, в посольстве в Варшаве непрерывно работал штаб. В накопительном пункте для граждан Узбекистана организовали горячее питание и все условия для ночлега — предоставили теплые одеяла, оказывали медпомощь", — рассказал Бабаев.Все действия посольства координировались руководством МИД Узбекистана, Министерством транспорта. Дипломаты Узбекистана в Польше и Украине находились в постоянном контакте, заявил посол.Польский президент Анджей Дуда посетил приграничный накопительный пункт, пожал руки сотрудникам посольства Узбекистана и побеседовал с узбекистанцами.Дуда распорядился выделить бесплатные автобусы, которые отвезли более четырех тысяч граждан Узбекистана в аэропорт, уточнил Бахром Бабаев.По его словам, десятки автомобилистов вызывались бесплатно довезти узбекистанцев до аэропорта.Уезжающие на родину пассажиры благодарили сотрудников дипмиссий, президента и правительство Узбекистана, добавил Бабаев."Конечно же, многие из них могут вернуться в Украину после окончания военных действий. Но сегодня они приехали в родные дома, встретились с родственниками, обрели спокойствие на своей Родине — в мирном Узбекистане", — заключил посол.По его словам, Узбекистан первым начал вывозить своих граждан из Украины. Это высоко оценило руководство Польши.Читайте также:Видео: "Страшно было до утра дожить" — беженцы о том, как уезжали из УкраиныЗеленский прогнулся под радикалов и кураторов — Пушилин

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узбекистан, украина, польша, посол, эвакуация