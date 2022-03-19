https://uz.sputniknews.ru/20220319/serdar-berdymuxamedov-vstupil-v-doljnost-prezidenta-turkmenistana---23433544.html
Сердар Бердымухамедов вступил в должность президента Туркменистана
Сердар Бердымухамедов вступил в должность президента Туркменистана
Выборы главы государства прошли в минувшую субботу.
2022-03-19T16:30+0500
2022-03-19T16:30+0500
2022-03-19T16:35+0500
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ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Сердар Бердымухамедов вступил в должность президента Туркменистана, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.По данным ЦИК страны, на досрочных президентских выборах, сын экс-главы государства Гурбангулы Бердымухамедова набрал 72,97% голосов избирателей.Явка на выборах, прошедших 12 марта, составила 97,17%.Выборы в ТуркменистанеГолосование на выборах главы государства прошло в Туркменистане 12 марта. Они были внеочередными – полномочия действующего лидера истекали только в 2024 году. Однако 11 февраля Гурбангулы Бердымухамедов, занимавший президентский пост на протяжении 15 лет, заявил о намерении "дать дорогу молодым", оставив за собой должность главы верхней палаты парламента.Всего на высший государственный пост претендовали девять кандидатов, среди них сын действующего главы государства Гурбангулы Бердымухамедова - вице-премьер Сердар Бердымухамедов.Победу одержал Сердар Бердымухамедов, набравший 72,97%. Второе место по результатам выборов – у проректора по научной работе Туркменского государственного института физической культуры и спорта Хыдыра Нуннаева (11,09%).Бердымухамедов будет приведен к присяге в субботу, 19 марта, во Дворце "Рухыет" (Духовность) в Ашхабаде. Ему вручат удостоверение главы государства, после чего Бердымухамедов официально станет президентом Туркменистана на следующие семь лет.Читайте также:Как Туркменистан и Узбекистан намерены увеличивать товарооборот
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Сердар Бердымухамедов вступил в должность президента Туркменистана
16:30 19.03.2022 (обновлено: 16:35 19.03.2022) Подписаться на
Выборы главы государства прошли в минувшую субботу, из девяти кандидатов победу одержал сын предыдущего президента Сердар Бердымухамедов.
ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik.
Сердар Бердымухамедов вступил в должность президента Туркменистана, передает корреспондент Sputnik Узбекистан
.
По данным ЦИК страны, на досрочных президентских выборах, сын экс-главы государства Гурбангулы Бердымухамедова набрал 72,97% голосов избирателей.
Явка на выборах, прошедших 12 марта, составила 97,17%.
Выборы в Туркменистане
Голосование на выборах главы государства прошло в Туркменистане 12 марта. Они были внеочередными – полномочия действующего лидера истекали только в 2024 году. Однако 11 февраля Гурбангулы Бердымухамедов, занимавший президентский пост на протяжении 15 лет, заявил о намерении "дать дорогу молодым", оставив за собой должность главы верхней палаты парламента.
Всего на высший государственный пост претендовали девять кандидатов, среди них сын действующего главы государства Гурбангулы Бердымухамедова - вице-премьер Сердар Бердымухамедов.
Победу одержал Сердар Бердымухамедов, набравший 72,97%. Второе место по результатам выборов – у проректора по научной работе Туркменского государственного института физической культуры и спорта Хыдыра Нуннаева (11,09%).
Бердымухамедов будет приведен к присяге в субботу, 19 марта, во Дворце "Рухыет" (Духовность) в Ашхабаде. Ему вручат удостоверение главы государства, после чего Бердымухамедов официально станет президентом Туркменистана на следующие семь лет.