https://uz.sputniknews.ru/20220119/kak-turkmenistan-i-uzbekistan-namereny-uvelichivat-tovarooborot-22274861.html
Как Туркменистан и Узбекистан намерены увеличивать товарооборот
Как Туркменистан и Узбекистан намерены увеличивать товарооборот
Планируется расширить взаимодействие между приграничными территориями соседних стран – Лебапской и Бухарской, а также Дашогузской и Хорезмской областями.
2022-01-19T16:04+0500
2022-01-19T16:04+0500
2022-01-19T16:04+0500
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ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. В скором времени между Туркменистаном и Узбекистаном появится зона приграничной торговли. Соответствующее соглашение ратифицировано сегодня после распоряжения главы республики Гурбангулы Бердымухамедова, передают местные СМИ.Соглашение о создании и регулировании деятельности туркмено-узбекской зоны приграничной торговли было подписано во время визита президента Туркменистана в Ташкент в октябре прошлого года.Документ предусматривает расширение взаимодействия между приграничными территориями соседних стран – Лебапской и Бухарской, а также Дашогузской и Хорезмской областями.Ранее сообщалось, что Узбекистан и Туркменистан намерены довести объем взаимной торговли до 1 млрд долларов в ближайшей перспективе.А за последние четыре года товарооборот между странами увеличился в пять раз. В прошлом году он вырос на 65% и почти достиг 880 млн долларов.Читайте также:Ташкент и Ашхабад намерены увеличить кооперацию >>Бердымухамедов пригласил Мирзиёева в Ашхабад — для чего >>
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узбекистан, туркменистан
Как Туркменистан и Узбекистан намерены увеличивать товарооборот
Планируется расширить взаимодействие между приграничными территориями соседних стран – Лебапской и Бухарской, а также Дашогузской и Хорезмской областями.
ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik.
В скором времени между Туркменистаном и Узбекистаном появится зона приграничной торговли. Соответствующее соглашение ратифицировано сегодня после распоряжения главы республики Гурбангулы Бердымухамедова, передают
местные СМИ.
Соглашение о создании и регулировании деятельности туркмено-узбекской зоны приграничной торговли было подписано во время визита президента Туркменистана в Ташкент в октябре прошлого года.
Документ предусматривает расширение взаимодействия между приграничными территориями соседних стран – Лебапской и Бухарской, а также Дашогузской и Хорезмской областями.
Ранее сообщалось
, что Узбекистан и Туркменистан намерены довести объем взаимной торговли до 1 млрд долларов в ближайшей перспективе.
А за последние четыре года товарооборот между странами увеличился в пять раз. В прошлом году он вырос на 65% и почти достиг 880 млн долларов.
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