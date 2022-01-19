https://uz.sputniknews.ru/20220119/kak-turkmenistan-i-uzbekistan-namereny-uvelichivat-tovarooborot-22274861.html

Как Туркменистан и Узбекистан намерены увеличивать товарооборот

Как Туркменистан и Узбекистан намерены увеличивать товарооборот

Планируется расширить взаимодействие между приграничными территориями соседних стран – Лебапской и Бухарской, а также Дашогузской и Хорезмской областями.

2022-01-19T16:04+0500

2022-01-19T16:04+0500

2022-01-19T16:04+0500

экономика

узбекистан

туркменистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/04/20760788_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_e8ec0e3013cb0351f0745d3ba9b69218.jpg

ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. В скором времени между Туркменистаном и Узбекистаном появится зона приграничной торговли. Соответствующее соглашение ратифицировано сегодня после распоряжения главы республики Гурбангулы Бердымухамедова, передают местные СМИ.Соглашение о создании и регулировании деятельности туркмено-узбекской зоны приграничной торговли было подписано во время визита президента Туркменистана в Ташкент в октябре прошлого года.Документ предусматривает расширение взаимодействия между приграничными территориями соседних стран – Лебапской и Бухарской, а также Дашогузской и Хорезмской областями.Ранее сообщалось, что Узбекистан и Туркменистан намерены довести объем взаимной торговли до 1 млрд долларов в ближайшей перспективе.А за последние четыре года товарооборот между странами увеличился в пять раз. В прошлом году он вырос на 65% и почти достиг 880 млн долларов.Читайте также:Ташкент и Ашхабад намерены увеличить кооперацию >>Бердымухамедов пригласил Мирзиёева в Ашхабад — для чего >>

узбекистан

туркменистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, туркменистан