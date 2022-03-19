https://uz.sputniknews.ru/20220319/statistika-covid-19-dinamika-polojitelnaya-23434747.html
Статистика COVID-19: динамика положительная
Статистика COVID-19: динамика положительная
О ситуации с коронавирусной инфекцией в Узбекистане читайте в материале.
2022-03-19T17:00+0500
2022-03-19T17:00+0500
2022-03-19T17:23+0500
общество
коронавирус covid-19
статистика
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ТАШКЕНТ, 19 мар – Sputnik. В Узбекистане за сутки зарегистрировано 24 новых случаев заражения COVID-19.По данным Минздрава на 18 марта, общее количество больных коронавирусной инфекцией в стране составило 237 438 человек.Выздоровело 56 жителей страны, общее число выздоровевших – 234 988.Два человека заболели пневмонией. За минувшие сутки в Узбекистане не зарегистрировано ни одной смерти от коронавируса.В республике массовая прививочная кампания стартовала 1 апреля 2021 года. В настоящее время для граждан доступны несколько вакцин:C 17 ноября прошлого года в Узбекистане разрешена добровольная ревакцинация от COVID-19.В сентябре 2021 года узбекское предприятие Jurabek Laboratories освоило серийное производство вакцины против коронавируса "Спутник V". Мощности в городе Алмалык Ташкентской области на первоначальном этапе составляют до 2 миллионов доз в месяц.
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коронавирус covid-19, статистика
Статистика COVID-19: динамика положительная
17:00 19.03.2022 (обновлено: 17:23 19.03.2022) Подписаться на
О ситуации с коронавирусной инфекцией в Узбекистане читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 19 мар – Sputnik. В Узбекистане за сутки зарегистрировано 24 новых случаев заражения COVID-19.
По данным Минздрава на 18 марта, общее количество больных коронавирусной инфекцией в стране составило 237 438 человек.
Выздоровело 56 жителей страны, общее число выздоровевших – 234 988.
Два человека заболели пневмонией. За минувшие сутки в Узбекистане не зарегистрировано ни одной смерти от коронавируса.
В республике массовая прививочная кампания стартовала 1 апреля 2021 года. В настоящее время для граждан доступны несколько вакцин:
узбекско-китайская ZF-UZ-VAC 2001;
российские "Спутник V" и "Спутник Лайт"
шведско-британская AstraZeneca;
американо-немецкая Pfizer/BioNTech;
C 17 ноября прошлого года в Узбекистане разрешена
добровольная ревакцинация от COVID-19.
В сентябре 2021 года узбекское предприятие Jurabek Laboratories освоило серийное производство вакцины против коронавируса "Спутник V". Мощности в городе Алмалык Ташкентской области на первоначальном этапе составляют до 2 миллионов доз в месяц.