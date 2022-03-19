https://uz.sputniknews.ru/20220319/uzbekistan-i-rossiya-rasshiryat-sotrudnichestvo-v-stroitelnoy-sfere-23431801.html

Узбекистан и Россия расширят сотрудничество в строительной сфере

Узбекистан и Россия расширят сотрудничество в строительной сфере

Россия и Узбекистана расширят взаимодействие по производству строительных материалов и привлечению кадров.

2022-03-19T15:30+0500

2022-03-19T15:30+0500

2022-03-19T15:35+0500

экономика

узбекистан

строительство

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ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Россия и Узбекистан расширят сотрудничество в строительной сфере из-за западных санкций.Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.Сегодня Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин провел переговоры с послом Узбекистана в России Ботиржоном Асадовым. В ходе встречи стороны обсудили возможность замены стройматериалов на те, что производятся в республике.По данным пресс-службы Минстроя, Файзуллин и Асадов также оценили кадровые взаимодействия и пилотный проект по привлечению специалистов из Узбекистана на стройки в России. В ведомстве отметили, что обсуждать вопросы трудовой миграции важно для повышения квалификации приезжающих и заинтересованности занятости в России, а также для улучшения условий труда.В Минстрое заявили, что в нынешней геополитической ситуации важно пересмотреть внешнеэкономические стратегии, диверсификацию, а также переориентацию направлений сотрудничества.Совместная работа будет способствовать повышению конкурентоспособности производств, формированию гарантированного долгосрочного рынка строительных материалов и оборудования, а также развитию научных исследований в области разработки новых образцов и технологий, сообщается в пресс-релизе.В настоящее время Узбекистан и Россия сотрудничают во всех сферах: экономике, промышленности, торговле, образовании, медицине, науке.Россия остается ведущим инвестиционным партнером Узбекистана. С предприятиями в Узбекистане в 2021 году сотрудничало 84 субъекта Российской Федерации. Наиболее активными из них были город Москва, Рязанская, Новосибирская, Нижегородская и Ленинградская области, а также республики Башкортостан, Татарстан.С узбекскими партнерами активно сотрудничали крупные российские компании, в частности, АО "Зарубежнефть", ПАО "Татнефть", ООО "ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани" и Gazprom International.Особый интерес российские предприятия проявили к расширению своей деятельности на рынке Узбекистана и к локализации своей продукции в республике. В минувшем году переговоры о выпуске своей продукции в Узбекистане вели российские компании-производители станкоинструментальной продукции, спецтехники, легковых автомобилей, производители нефтегазового и энергетического оборудования из разных регионов России.В целом инвестиционное сотрудничество велось на основе Перечня перспективных совместных проектов экономических операторов России и Узбекистана на 2019-2024 годы. В него в общей сложности входит 109 совместных проектов.Перечень является частью Программы экономического сотрудничества между правительствами двух стран на 2019-2024 годы, подписанной в октябре 2018-го в рамках государственного визита российского президента Владимира Путина в Узбекистан.Читайте также:Глава Татарстана Рустам Минниханов посетит Узбекистан

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узбекистан, строительство