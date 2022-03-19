https://uz.sputniknews.ru/20220319/v-uzbekistane-upali-tseny-na-saxar-23430746.html

В Узбекистане упали цены на сахар

В Узбекистане упали цены на сахар

Антимонопольный комитет дал определенные предписания по торговле сахаром на биржах.

2022-03-19T14:30+0500

2022-03-19T14:30+0500

2022-03-19T14:35+0500

экономика

сахар

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. В Узбекистане среднедневная цена на все категории сахара снизилась на 15% за тонну по сравнению с предыдущим торговым днем.Это произошло по итогам открытых биржевых торгов на республиканской товарно-сырьевой бирже 18 марта. По данным информационной службы УзРТСБ, всего в последний торговый день на продажу выставили 2100 тонн сахара, и весь объем реализовали. По итогам открытых торгов 18 марта среднедневная цена на все категории сахара по сравнению с предыдущим торговым днем снизилась на 15,3% - с 11 млн 921,9 тысяч сумов до 10 млн 101,3 тысяч сумов за тонну.Количество покупателей, принявших участие в торгах биржи по сахару, достигло 267, что на 32% больше, чем 17 марта, и в три раза больше, чем первого марта.Регионы закупают сахар, исходя из уровня потребности. Ведущими регионами являются Ташкент и Ташкентская область (30%), Самаркандская область (12%), Кашкадарьинская и Хорезмская области (10%), Андижанская и Бухарская области (8%).Антимонопольный комитет рекомендует торговать сахаром на биржах так: не менее 2000 тонн в сутки на равных условиях лотами по 1 тонне, закупать можно не более чем по 20 тонн сахара за раз.Ранее экономист в интервью Sputnik Узбекистан рассказал, как республика остановит рост цен на продукты.Читайте также:Золото-валютные резервы Узбекистана увеличились

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сахар, узбекистан