https://uz.sputniknews.ru/20220319/v-uzbekistane-upali-tseny-na-saxar-23430746.html
В Узбекистане упали цены на сахар
В Узбекистане упали цены на сахар
Антимонопольный комитет дал определенные предписания по торговле сахаром на биржах.
2022-03-19T14:30+0500
2022-03-19T14:30+0500
2022-03-19T14:35+0500
экономика
сахар
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/02/19044226_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9d3cdfcf6bc92ed7845b345ff3abaf66.jpg
ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. В Узбекистане среднедневная цена на все категории сахара снизилась на 15% за тонну по сравнению с предыдущим торговым днем.Это произошло по итогам открытых биржевых торгов на республиканской товарно-сырьевой бирже 18 марта. По данным информационной службы УзРТСБ, всего в последний торговый день на продажу выставили 2100 тонн сахара, и весь объем реализовали. По итогам открытых торгов 18 марта среднедневная цена на все категории сахара по сравнению с предыдущим торговым днем снизилась на 15,3% - с 11 млн 921,9 тысяч сумов до 10 млн 101,3 тысяч сумов за тонну.Количество покупателей, принявших участие в торгах биржи по сахару, достигло 267, что на 32% больше, чем 17 марта, и в три раза больше, чем первого марта.Регионы закупают сахар, исходя из уровня потребности. Ведущими регионами являются Ташкент и Ташкентская область (30%), Самаркандская область (12%), Кашкадарьинская и Хорезмская области (10%), Андижанская и Бухарская области (8%).Антимонопольный комитет рекомендует торговать сахаром на биржах так: не менее 2000 тонн в сутки на равных условиях лотами по 1 тонне, закупать можно не более чем по 20 тонн сахара за раз.Ранее экономист в интервью Sputnik Узбекистан рассказал, как республика остановит рост цен на продукты.Читайте также:Золото-валютные резервы Узбекистана увеличились
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/02/19044226_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b6bb424236ca60a76fd31bff35b77c1a.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
сахар, узбекистан
В Узбекистане упали цены на сахар
14:30 19.03.2022 (обновлено: 14:35 19.03.2022) Подписаться на
Антимонопольный комитет дал определенные предписания по торговле сахаром на биржах.
ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. В Узбекистане среднедневная цена на все категории сахара снизилась на 15% за тонну по сравнению с предыдущим торговым днем.
Это произошло по итогам открытых биржевых торгов на республиканской товарно-сырьевой бирже 18 марта.
По данным
информационной службы УзРТСБ, всего в последний торговый день на продажу выставили 2100 тонн сахара, и весь объем реализовали.
По итогам открытых торгов 18 марта среднедневная цена на все категории сахара по сравнению с предыдущим торговым днем снизилась на 15,3% - с 11 млн 921,9 тысяч сумов до 10 млн 101,3 тысяч сумов за тонну.
Количество покупателей, принявших участие в торгах биржи по сахару, достигло 267, что на 32% больше, чем 17 марта, и в три раза больше, чем первого марта.
Регионы закупают сахар, исходя из уровня потребности. Ведущими регионами являются Ташкент и Ташкентская область (30%), Самаркандская область (12%), Кашкадарьинская и Хорезмская области (10%), Андижанская и Бухарская области (8%).
Антимонопольный комитет рекомендует торговать сахаром на биржах так: не менее 2000 тонн в сутки на равных условиях лотами по 1 тонне, закупать можно не более чем по 20 тонн сахара за раз.
Ранее экономист в интервью Sputnik Узбекистан
рассказал, как республика остановит рост цен на продукты.