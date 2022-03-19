https://uz.sputniknews.ru/20220319/zoloto-valyutnye-rezervy-uzbekistana-uvelichilis-23426842.html

Золото-валютные резервы Узбекистана увеличились

Золото-валютные резервы Узбекистана увеличились

За месяц физический объем золота в резервах снизился с 11,6 до 10,9 миллионов тройских унций (около 21,8 тонн).

2022-03-19T10:44+0500

2022-03-19T10:44+0500

2022-03-19T10:48+0500

экономика

узбекистан

золотовалютный резерв

золото

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ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Центральный банк опубликовал данные о международных резервах Узбекистана на первое марта.Официальные резервные активы Узбекистана на первое марта 2022 года составили 35, 36 млрд долларов. По сравнению с 1 февраля они увеличились на 935 млн долларов.Но физический объем золота в резервах за месяц снизился с 11,6 до 10,9 миллионов тройских унций (около 21,8 тонн). (Одна унция составляет 31,1 грамм золота).Стоимость золота в резервах снизилась на 50,4 млн долларов — до 20,72 млрд долларов. Это значит, что котировки золота повысились. Между тем, резервы в иностранной валюте в феврале увеличились на 983,2 млн долларов — до 13,52 млрд долларов.Валовые международные резервы с начала года выросли на 221,4 млн долларов (с 35 139,2 до 35 360,6), или 0,6%. Влияние роста цен на золото с $1799,25 в начале года до $1903,3 составляет $1,1 млрд. долларов.Золотовалютные резервы — высоколиквидные активы, находящиеся под контролем органов денежно-кредитного регулирования. Они включают монетарное золото и средства в иностранной валюте, специальные права заимствования, резервную позицию в МВФ.Согласно рекомендации международных организаций резервы для развивающихся стран должны покрывать как минимум объем трехмесячного импорта.Читайте также:Как Узбекистан будет развивать энергетику будущегоУзбекистан и Китай намерены активизировать экономическое сотрудничество

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