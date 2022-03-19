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В Яшнабадском районе Ташкента произошел пожар — видео

В Яшнабадском районе Ташкента произошел пожар — видео

В МЧС сообщили о возгорании столичного склада, на котором хранились бочки с моторным маслом.

2022-03-19T13:10+0500

2022-03-19T13:10+0500

2022-03-19T13:19+0500

происшествия

узбекистан

пожар

ташкент

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ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. В Ташкенте в Яшнабадском районе произошел крупный пожар на складе с бочками моторного масла. Масштабное возгорание тушили около шести часов 10 спасательных расчетов.Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.В пятницу вечером очевидцы распространили в социальных сетях кадры происшествия.По данным МЧС, информация о пожаре поступила в 20:45 часов. Горел склад латвийско-узбекского предприятия "Orial Center", расположенного по улице Фаргона Йули. К месту инцидента отправили десять пожарно-спасательных расчетов и пять машин специальной техники. Масштабы возгорания оказались большими. Пламя удалось потушить в 21:49, но окончательно пожар локализовали только в 03:30 ночи.В итоге повреждено около 2000 кв.м складских помещений, в которых хранились бочки с моторным маслом.Погибших и пострадавших нетПричины возгорания и размер нанесенного ущерба устанавливают.Читайте также:Узбекистан завершил эвакуацию своих граждан: около 6 тысяч людей вернулись из Украины

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узбекистан, пожар, ташкент