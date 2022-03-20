https://uz.sputniknews.ru/20220320/chusovitina-zavoevala-serebro-na-kubke-mira-23439471.html

Чусовитина завоевала "серебро" на Кубке мира

Чусовитина завоевала "серебро" на Кубке мира

Оксана Чусовитина стала вице-чемпионкой мира в прыжках с шестом с результатом 12,95.

2022-03-20T11:10+0500

2022-03-20T11:10+0500

2022-03-20T11:19+0500

спорт

оксана чусовитина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/14/23438845_0:176:1200:851_1920x0_80_0_0_307421e2821dea17d0ffcae8b96d98e5.jpg

ТАШКЕНТ, 20 мар – Sputnik. Оксана Чусовитина завоевала серебряную медаль на третьем этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Каире, сообщает Национальный олимпийский комитет Узбекистана.Узбекистанка выступала в программе прыжков с шестом и набрала 12,95 балла, уступив всего 23 сотых словенке Тиазе Кисселеф. Третью ступень пьедестала заняла Лаура Деноми из Канады с результатом 12,85 балла.В начале месяца 46-летняя Оксана Чусовитина завоевала золотую медаль в прыжках с шестом на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе, Катар.До этого, в октябре 2021-го, Чусовитина решила вернуться в большой спорт. Тогда она сообщила, что будет готовиться к Азиатским играм 2022 года, где собирается завоевать медали.Читайте также: В Узбекистане появится новая школа профессионального бокса

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

оксана чусовитина