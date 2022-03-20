https://uz.sputniknews.ru/20220320/chusovitina-zavoevala-serebro-na-kubke-mira-23439471.html
Чусовитина завоевала "серебро" на Кубке мира
Чусовитина завоевала "серебро" на Кубке мира
Оксана Чусовитина стала вице-чемпионкой мира в прыжках с шестом с результатом 12,95.
2022-03-20T11:10+0500
2022-03-20T11:10+0500
2022-03-20T11:19+0500
спорт
оксана чусовитина
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ТАШКЕНТ, 20 мар – Sputnik. Оксана Чусовитина завоевала серебряную медаль на третьем этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Каире, сообщает Национальный олимпийский комитет Узбекистана.Узбекистанка выступала в программе прыжков с шестом и набрала 12,95 балла, уступив всего 23 сотых словенке Тиазе Кисселеф. Третью ступень пьедестала заняла Лаура Деноми из Канады с результатом 12,85 балла.В начале месяца 46-летняя Оксана Чусовитина завоевала золотую медаль в прыжках с шестом на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе, Катар.До этого, в октябре 2021-го, Чусовитина решила вернуться в большой спорт. Тогда она сообщила, что будет готовиться к Азиатским играм 2022 года, где собирается завоевать медали.Читайте также: В Узбекистане появится новая школа профессионального бокса
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оксана чусовитина
Чусовитина завоевала "серебро" на Кубке мира
11:10 20.03.2022 (обновлено: 11:19 20.03.2022) Подписаться на
Оксана Чусовитина стала вице-чемпионкой мира в прыжках с шестом с результатом 12,95 балла.
ТАШКЕНТ, 20 мар – Sputnik.
Оксана Чусовитина завоевала серебряную медаль на третьем этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Каире, сообщает Национальный олимпийский комитет Узбекистана
.
Узбекистанка выступала в программе прыжков с шестом и набрала 12,95 балла, уступив всего 23 сотых словенке Тиазе Кисселеф. Третью ступень пьедестала заняла Лаура Деноми из Канады с результатом 12,85 балла.
В начале месяца 46-летняя Оксана Чусовитина завоевала золотую медаль в прыжках с шестом на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе, Катар.
До этого, в октябре 2021-го, Чусовитина решила вернуться в большой спорт. Тогда она сообщила, что будет готовиться к Азиатским играм 2022 года, где собирается завоевать медали.