https://uz.sputniknews.ru/20220315/v-uzbekistane-poyavitsya-novaya-shkola-professionalnogo-boksa-23329842.html
В Узбекистане появится новая школа профессионального бокса
В Узбекистане появится новая школа профессионального бокса
В стране активно развивают спорт. Особенно, бокс. Что из этого получится, читайте в материале.
2022-03-15T09:33+0500
2022-03-15T09:33+0500
2022-03-15T09:33+0500
спорт
школа
бокс
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Президент подписал постановление о создании школы спортивного мастерства по боксу Баходира Жалолова.Ее основные задачи:Школу откроют с 2022/2023 учебного года, в ней будет в общей сумме 175 учащихся 5–11-х классов.Всех учеников обеспечат питанием за счет средств госбюджета. На это власти выделят 25 миллиардов сумов.В системе Министерства развития спорта также будет создана школа спортивного мастерства по гимнастике Оксаны Чусовитиной. На ее финансирование выделили 25 миллиардов сумов из государственного бюджета.Ранее президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О программе развития деятельности спортивно-образовательных учреждений до 2025 года". Цель программы – создать условия для подготовки резерва спортсменов по олимпийским и паралимпийским видам спорта.Ежегодно власти страны будут выделять из госбюджета 72 миллиардов сумов для улучшения материально-технической базы колледжей олимпийского и паралимпийского резерва, в том числе:Читайте также:Кто будет финансировать новое Министерство развития спорта — постановление >>
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школа, бокс, узбекистан
В Узбекистане появится новая школа профессионального бокса
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Когда откроют учебное учреждение и какие у него будут задачи — читайте в обзоре.
ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik.
Президент подписал постановление
о создании школы спортивного мастерства по боксу Баходира Жалолова.
создание материально-технической и учебно-тренировочной баз, оснащенных по международным стандартам;
укрепление тренерского состава путем привлечения высококвалифицированных специалистов-тренеров, психологов и методистов, включая ведущих специалистов зарубежных стран;
внедрение новейших научно-методических технологий в учебно-тренировочный процесс.
Школу откроют с 2022/2023 учебного года, в ней будет в общей сумме 175 учащихся 5–11-х классов.
Всех учеников обеспечат питанием за счет средств госбюджета. На это власти выделят 25 миллиардов сумов.
В системе Министерства развития спорта также будет создана
школа спортивного мастерства по гимнастике Оксаны Чусовитиной. На ее финансирование выделили 25 миллиардов сумов из государственного бюджета.
Ранее президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление
"О программе развития деятельности спортивно-образовательных учреждений до 2025 года". Цель программы – создать условия для подготовки резерва спортсменов по олимпийским и паралимпийским видам спорта.
Ежегодно власти страны будут выделять из госбюджета 72 миллиардов сумов для улучшения материально-технической базы колледжей олимпийского и паралимпийского резерва, в том числе:
50 миллиардов сумов — на строительство и ремонт;
10 миллиардов сумов — на современное оборудование и снаряжение;
10 миллиардов сумов — на оснащение медицинских отделений;
2 миллиарда сумов — на издание и приобретение современной учебной литературы.