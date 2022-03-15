https://uz.sputniknews.ru/20220315/v-uzbekistane-poyavitsya-novaya-shkola-professionalnogo-boksa-23329842.html

В Узбекистане появится новая школа профессионального бокса

В Узбекистане появится новая школа профессионального бокса

В стране активно развивают спорт. Особенно, бокс. Что из этого получится, читайте в материале.

2022-03-15T09:33+0500

2022-03-15T09:33+0500

2022-03-15T09:33+0500

спорт

школа

бокс

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Президент подписал постановление о создании школы спортивного мастерства по боксу Баходира Жалолова.Ее основные задачи:Школу откроют с 2022/2023 учебного года, в ней будет в общей сумме 175 учащихся 5–11-х классов.Всех учеников обеспечат питанием за счет средств госбюджета. На это власти выделят 25 миллиардов сумов.В системе Министерства развития спорта также будет создана школа спортивного мастерства по гимнастике Оксаны Чусовитиной. На ее финансирование выделили 25 миллиардов сумов из государственного бюджета.Ранее президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О программе развития деятельности спортивно-образовательных учреждений до 2025 года". Цель программы – создать условия для подготовки резерва спортсменов по олимпийским и паралимпийским видам спорта.Ежегодно власти страны будут выделять из госбюджета 72 миллиардов сумов для улучшения материально-технической базы колледжей олимпийского и паралимпийского резерва, в том числе:Читайте также:Кто будет финансировать новое Министерство развития спорта — постановление >>

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школа, бокс, узбекистан