https://uz.sputniknews.ru/20220320/mchs-nazvalo-prichiny-pojara-na-sklade-v-tashkente-23446708.html
МЧС назвало причины пожара на складе в Ташкенте
МЧС назвало причины пожара на складе в Ташкенте
По данным министерства, пожар возник из-за серьезных нарушений техники безопасности.
2022-03-20T17:28+0500
2022-03-20T17:28+0500
2022-03-20T17:28+0500
происшествия
мчс
пожар
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ТАШКЕНТ, 20 мар – Sputnik. Причиной пожара на складе ООО "Orient logistik сenter" 18 марта стали серьезные нарушения техники безопасности, сообщает пресс-служба МЧС Узбекистана.По предварительным данным, возгорание произошло из-за неполадок в электрической системе механизированного погрузчика, оставшегося на территории склада вопреки требованиям техники безопасности.Огонь распространился на большой площади из-за того, что на складе вопреки требованиям пожарной безопасности хранилось слишком много канцелярских товаров, бумаги для флористики, полиэтиленовой упаковки, сухих эфирных масел, а также чрезмерное количество моторного масла.Пожар на складе вспыхнул вечером 18 марта. В его тушении принимали участие 20 пожарных машин, один пожарный поезд, 6 водовозов. Пожарные сражались с огнем семь часов.Читайте также: Сколько за год в Узбекистане произошло ЧП и пожаров
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мчс, пожар
МЧС назвало причины пожара на складе в Ташкенте
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По данным министерства, пожар возник из-за серьезных нарушений техники безопасности.
ТАШКЕНТ, 20 мар – Sputnik.
Причиной пожара на складе ООО "Orient logistik сenter" 18 марта стали серьезные нарушения техники безопасности, сообщает пресс-служба МЧС Узбекистана
.
По предварительным данным, возгорание произошло из-за неполадок в электрической системе механизированного погрузчика, оставшегося на территории склада вопреки требованиям техники безопасности.
Огонь распространился на большой площади из-за того, что на складе вопреки требованиям пожарной безопасности хранилось слишком много канцелярских товаров, бумаги для флористики, полиэтиленовой упаковки, сухих эфирных масел, а также чрезмерное количество моторного масла.
"Причиной пожара, в основном, стало то, что организация не контролировала ежедневный режим пожарной безопасности на объекте", - сообщает пресс-служба МЧС.
Пожар на складе вспыхнул вечером 18 марта. В его тушении принимали участие 20 пожарных машин, один пожарный поезд, 6 водовозов. Пожарные сражались с огнем семь часов.