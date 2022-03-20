https://uz.sputniknews.ru/20220320/mchs-nazvalo-prichiny-pojara-na-sklade-v-tashkente-23446708.html

МЧС назвало причины пожара на складе в Ташкенте

МЧС назвало причины пожара на складе в Ташкенте

По данным министерства, пожар возник из-за серьезных нарушений техники безопасности.

2022-03-20T17:28+0500

2022-03-20T17:28+0500

2022-03-20T17:28+0500

происшествия

мчс

пожар

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ТАШКЕНТ, 20 мар – Sputnik. Причиной пожара на складе ООО "Orient logistik сenter" 18 марта стали серьезные нарушения техники безопасности, сообщает пресс-служба МЧС Узбекистана.По предварительным данным, возгорание произошло из-за неполадок в электрической системе механизированного погрузчика, оставшегося на территории склада вопреки требованиям техники безопасности.Огонь распространился на большой площади из-за того, что на складе вопреки требованиям пожарной безопасности хранилось слишком много канцелярских товаров, бумаги для флористики, полиэтиленовой упаковки, сухих эфирных масел, а также чрезмерное количество моторного масла.Пожар на складе вспыхнул вечером 18 марта. В его тушении принимали участие 20 пожарных машин, один пожарный поезд, 6 водовозов. Пожарные сражались с огнем семь часов.Читайте также: Сколько за год в Узбекистане произошло ЧП и пожаров

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мчс, пожар