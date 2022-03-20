https://uz.sputniknews.ru/20220320/pochtalony-pereseli-na-skutery-23441597.html
Почтальоны пересели на скутеры
Почтальоны пересели на скутеры
Почта Узбекистана усовершенствовала систему логистики и доставки почтовых отправлений
2022-03-20T12:14+0500
2022-03-20T12:14+0500
2022-03-20T12:14+0500
общество
"узбекистон почтаси"
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ТАШКЕНТ, 20 мар – Sputnik. В Узбекистане для доставки почтовых отправлений начали использовать электроскутеры, сообщает пресс-служба Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций республики.Кроме того, сократились сроки доставки писем с 6-8 дней до 1-2 дней. Это стало возможно благодаря улучшенной системе гибридной почти и внедрению Единой национальной системы. Их преимущество в том, что госорганам – а это более 100 организаций - теперь не нужно отправлять свою корреспонденцию в конвертах с марками через почтовое отделение.Почтовая служба республики в настоящее время переживает масштабные реформы. В декабре 2021 года АО "O‘zbekiston pochtasi" объявило о ребрендинге и сменило название на UzPost. Работа почты была цифровизирована, расширился перечень услуг. В рамках почтовой службы созданы автоматизированная система платежей и денежных переводов "AVVAL" и национальная онлайн торговая площадка "Unisavdo.uz". В Ташкенте, Андижанской, Бухарской и Хорезмской областях строятся логистические центры для электронной коммерции.Читайте также: Более 1,3 млн кибератак в год: как Узбекистану дать отпор хакерам
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MIA „Rosiya Segodnya“
"узбекистон почтаси"
Почтальоны пересели на скутеры
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Почта Узбекистана усовершенствовала систему логистики и доставки почтовых отправлений
ТАШКЕНТ, 20 мар – Sputnik.
В Узбекистане для доставки почтовых отправлений начали использовать электроскутеры, сообщает пресс-служба Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций
республики.
"Пересмотрена система логистики по доставке почтовых отправлений. В этом случае налажена система по адресной доставке почтальонами почтовых отправлений при помощи электроскутеров из центральных почтовых отделений по схеме "узел-клиент". С этой целью было передано порядка 500 электроскутеров", - отметил министр по развитию информационных технологий Шерзод Шерматов.
Кроме того, сократились сроки доставки писем с 6-8 дней до 1-2 дней. Это стало возможно благодаря улучшенной системе гибридной почти и внедрению Единой национальной системы. Их преимущество в том, что госорганам – а это более 100 организаций - теперь не нужно отправлять свою корреспонденцию в конвертах с марками через почтовое отделение.
Почтовая служба республики в настоящее время переживает масштабные реформы. В декабре 2021 года АО "O‘zbekiston pochtasi" объявило о ребрендинге и сменило название на UzPost. Работа почты была цифровизирована, расширился перечень услуг. В рамках почтовой службы созданы автоматизированная система платежей и денежных переводов "AVVAL" и национальная онлайн торговая площадка "Unisavdo.uz". В Ташкенте, Андижанской, Бухарской и Хорезмской областях строятся логистические центры для электронной коммерции.