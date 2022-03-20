https://uz.sputniknews.ru/20220320/pochtalony-pereseli-na-skutery-23441597.html

Почтальоны пересели на скутеры

Почтальоны пересели на скутеры

Почта Узбекистана усовершенствовала систему логистики и доставки почтовых отправлений

2022-03-20T12:14+0500

2022-03-20T12:14+0500

2022-03-20T12:14+0500

общество

"узбекистон почтаси"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/14/23441567_0:78:1281:798_1920x0_80_0_0_b79cf12a6c53989f0f4f2bed41dc7d21.jpg

ТАШКЕНТ, 20 мар – Sputnik. В Узбекистане для доставки почтовых отправлений начали использовать электроскутеры, сообщает пресс-служба Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций республики.Кроме того, сократились сроки доставки писем с 6-8 дней до 1-2 дней. Это стало возможно благодаря улучшенной системе гибридной почти и внедрению Единой национальной системы. Их преимущество в том, что госорганам – а это более 100 организаций - теперь не нужно отправлять свою корреспонденцию в конвертах с марками через почтовое отделение.Почтовая служба республики в настоящее время переживает масштабные реформы. В декабре 2021 года АО "O‘zbekiston pochtasi" объявило о ребрендинге и сменило название на UzPost. Работа почты была цифровизирована, расширился перечень услуг. В рамках почтовой службы созданы автоматизированная система платежей и денежных переводов "AVVAL" и национальная онлайн торговая площадка "Unisavdo.uz". В Ташкенте, Андижанской, Бухарской и Хорезмской областях строятся логистические центры для электронной коммерции.Читайте также: Более 1,3 млн кибератак в год: как Узбекистану дать отпор хакерам

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

"узбекистон почтаси"