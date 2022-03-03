https://uz.sputniknews.ru/20220303/na-sayty-uzbekistana-xakery-napali-13-mln-raz-za-god-kak-predotvratit-kiberataki-23102494.html
Более 1,3 млн кибератак в год: как Узбекистану дать отпор хакерам
Более 1,3 млн кибератак в год: как Узбекистану дать отпор хакерам
В 2021 году в узбекском сегменте Интернета выявили более 17 млн случаев вредоносной и подозрительной сетевой активности. Подробности — в материале.
2022-03-03T10:59+0500
2022-03-03T10:59+0500
2022-03-03T11:07+0500
общество
узбекистан
кибератака
кибербезопасность
атака
центр
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ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. За год произошло 1,3 млн кибератак на сайты в сегменте "uz". Центр кибербезопасности, опубликовал обзор по статистике кибербезопасности Узбекистана по итогам 2021 года.Из 100 тысяч зарегистрированных в национальном сегменте "uz" доменов, активными являются порядка 38 тысяч. Из них, только около 14 тысяч доменов имеют SSL-сертификат безопасности.В 2021 году Центр обнаружил более 17 млн случаев вредоносной и подозрительной сетевой активности в Узбекистане. Большинство "вредителей" (76%) — это боты.Больше всего кибератаки совершались из Узбекистана, России, Германии, Великобритании и США.Мониторинг информационных систем и веб-сайтов госорганов выявил 636 проблем, в том числе технические неполадки, что составляет порядка 1 миллиона 48 тысяч минут недоступности (простоя) веб-сайтов.В отношении веб-сайтов доменной зоны "uz" зафиксировали 444 инцидента, из которых наибольшее количество приходится на несанкционированную загрузку контента – 341, 89 связаны с несанкционированным изменением главной страницы (Deface).При этом веб-сайты госсектора (134 инцидента) подвержены атакам в 3 раза реже, по сравнению с частным сектором (310 инцидентов).Основными причинами и способами успешных хакерских атак являются: устаревшая или уязвимая версия системы управления контентом (72%), подбор паролей к учётным записям (Brute force), SQL-инъекции и устаревшие плагины.Для повышения уровня кибербезопасности Центр рекомендует:Киберпреступники непрерывно совершают атаки. В частности, за 2021 год кибератаке подверглось метро Ташкента, в банке Гулистана взломали бегущую строку. Хакеры также атаковали хокимият Сурхандарьи.Читайте также:Сайты Sputnik по всему миру подвергаются хакерской атакеВозможно, русские хакеры взломали Байдена
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узбекистан, кибератака, кибербезопасность, атака, центр
Более 1,3 млн кибератак в год: как Узбекистану дать отпор хакерам
10:59 03.03.2022 (обновлено: 11:07 03.03.2022) Подписаться на
Центр кибербезопасности рассказал об основных причинах и способах успешных хакерских атак и дал рекомендации по повышению уровня кибербезопасности.
ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik.
За год произошло 1,3 млн кибератак на сайты в сегменте "uz". Центр кибербезопасности, опубликовал обзор
по статистике кибербезопасности Узбекистана по итогам 2021 года.
Из 100 тысяч зарегистрированных в национальном сегменте "uz" доменов, активными являются порядка 38 тысяч. Из них, только около 14 тысяч доменов имеют SSL-сертификат безопасности.
В 2021 году Центр обнаружил более 17 млн случаев вредоносной и подозрительной сетевой активности в Узбекистане. Большинство "вредителей" (76%) — это боты.
С помощью системы защиты веб-приложений центра устранили более 1,3 млн кибератак на сайты в национальном сегменте интернета.
Больше всего кибератаки совершались из Узбекистана, России, Германии, Великобритании и США.
Мониторинг информационных систем и веб-сайтов госорганов выявил 636 проблем, в том числе технические неполадки, что составляет порядка 1 миллиона 48 тысяч минут недоступности (простоя) веб-сайтов.
В отношении веб-сайтов доменной зоны "uz" зафиксировали 444 инцидента, из которых наибольшее количество приходится на несанкционированную загрузку контента – 341, 89 связаны с несанкционированным изменением главной страницы (Deface).
При этом веб-сайты госсектора (134 инцидента) подвержены атакам в 3 раза реже, по сравнению с частным сектором (310 инцидентов).
Основными причинами и способами успешных хакерских атак являются: устаревшая или уязвимая версия системы управления контентом (72%), подбор паролей к учётным записям (Brute force), SQL-инъекции и устаревшие плагины.
Для повышения уровня кибербезопасности Центр рекомендует:
использовать лицензированные и сертифицированные операционные системы и приложения;
регулярно обновлять существующие операционные системы, программное обеспечение и компоненты безопасности;
использовать плагины безопасности, имеющие функции поиска, удаления и защиты от вредоносного ПО;
создавать резервные копии баз данных, файлов, почты и др.
Киберпреступники непрерывно совершают атаки. В частности, за 2021 год кибератаке подверглось
метро Ташкента, в банке Гулистана взломали
бегущую строку. Хакеры также атаковали
хокимият Сурхандарьи.