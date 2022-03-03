https://uz.sputniknews.ru/20220303/na-sayty-uzbekistana-xakery-napali-13-mln-raz-za-god-kak-predotvratit-kiberataki-23102494.html

Более 1,3 млн кибератак в год: как Узбекистану дать отпор хакерам

Более 1,3 млн кибератак в год: как Узбекистану дать отпор хакерам

В 2021 году в узбекском сегменте Интернета выявили более 17 млн случаев вредоносной и подозрительной сетевой активности. Подробности — в материале.

2022-03-03T10:59+0500

2022-03-03T10:59+0500

2022-03-03T11:07+0500

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ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. За год произошло 1,3 млн кибератак на сайты в сегменте "uz". Центр кибербезопасности, опубликовал обзор по статистике кибербезопасности Узбекистана по итогам 2021 года.Из 100 тысяч зарегистрированных в национальном сегменте "uz" доменов, активными являются порядка 38 тысяч. Из них, только около 14 тысяч доменов имеют SSL-сертификат безопасности.В 2021 году Центр обнаружил более 17 млн ​​случаев вредоносной и подозрительной сетевой активности в Узбекистане. Большинство "вредителей" (76%) — это боты.Больше всего кибератаки совершались из Узбекистана, России, Германии, Великобритании и США.Мониторинг информационных систем и веб-сайтов госорганов выявил 636 проблем, в том числе технические неполадки, что составляет порядка 1 миллиона 48 тысяч минут недоступности (простоя) веб-сайтов.В отношении веб-сайтов доменной зоны "uz" зафиксировали 444 инцидента, из которых наибольшее количество приходится на несанкционированную загрузку контента – 341, 89 связаны с несанкционированным изменением главной страницы (Deface).При этом веб-сайты госсектора (134 инцидента) подвержены атакам в 3 раза реже, по сравнению с частным сектором (310 инцидентов).Основными причинами и способами успешных хакерских атак являются: устаревшая или уязвимая версия системы управления контентом (72%), подбор паролей к учётным записям (Brute force), SQL-инъекции и устаревшие плагины.Для повышения уровня кибербезопасности Центр рекомендует:Киберпреступники непрерывно совершают атаки. В частности, за 2021 год кибератаке подверглось метро Ташкента, в банке Гулистана взломали бегущую строку. Хакеры также атаковали хокимият Сурхандарьи.Читайте также:Сайты Sputnik по всему миру подвергаются хакерской атакеВозможно, русские хакеры взломали Байдена

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