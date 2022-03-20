https://uz.sputniknews.ru/20220320/protsentnye-stavki-po-depozitam-s-nachala-goda-pochti-ne-izmenilis-23447696.html

Процентные ставки по депозитам с начала года почти не изменились

Процентные ставки по депозитам с начала года почти не изменились

В ведущих банках Узбекистана средний показатель высоких процентных ставок в марте составил 20,5%.

2022-03-20T18:35+0500

2022-03-20T18:35+0500

2022-03-20T18:35+0500

экономика

банки

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ТАШКЕНТ, 20 мар – Sputnik. Центральный банк Узбекистана провел мониторинг высоких процентных ставок в 10 ведущих коммерческих банках страны на 1 марта 2022 года.Верхний показатель процентных ставок по депозитам в этих банках на начало марта составил 20-22%, а в среднем – 20,5%.По данным Центробанка, с начала года показатели практически не изменились. На 1 января 2022 года высокие процентные ставки по депозитам в этих банках составляли 20-22%, а в среднем - 21,1%.В ходе мониторинга учитывались только те депозиты, у которых нет дополнительных ограничений и предварительных условий. При этом депозиты, предназначенные для определенных категорий населения (пенсионеры, дети, студенты и т.д.) и с условиями капитализации, не учитывались.Напомним, на днях правление Центрального банка Узбекистана приняло решение увеличить основную ставку на 3 процентного пункта и установить ее на уровне 17% годовых.Читайте также: Центробанк рассказал, что происходит с денежными переводами из России

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