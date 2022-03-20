https://uz.sputniknews.ru/20220320/v-margelane-ukrali-4-tonny-armatury-23444007.html

В Маргилане украли 4 тонны арматуры

В Маргилане украли 4 тонны арматуры

Стоимость ущерба составила 3 млн сумов, похитителям грозит тюремный срок.

2022-03-20T15:27+0500

2022-03-20T15:27+0500

2022-03-20T15:52+0500

происшествия

кража

арматура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/14/23443972_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_a91c352e69d93d73cc3a5d6b400c4f83.jpg

ТАШКЕНТ, 20 мар - Sputnik. В Маргилане задержаны двое граждан, укравших 4 тонны металлической арматуры.Стоимость похищенного оценивается в 3 млн сумов, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.Против них возбуждено уголовное дело по статье 169 Уголовного кодекса (кража). Злоумышленникам грозит до трех лет лишения свободы.Читайте также: В Ташкенте украли 7 цистерн бензина из России

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

кража, арматура