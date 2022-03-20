https://uz.sputniknews.ru/20220320/v-margelane-ukrali-4-tonny-armatury-23444007.html
В Маргилане украли 4 тонны арматуры
В Маргилане украли 4 тонны арматуры
Стоимость ущерба составила 3 млн сумов, похитителям грозит тюремный срок.
2022-03-20T15:27+0500
2022-03-20T15:27+0500
2022-03-20T15:52+0500
происшествия
кража
арматура
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ТАШКЕНТ, 20 мар - Sputnik. В Маргилане задержаны двое граждан, укравших 4 тонны металлической арматуры.Стоимость похищенного оценивается в 3 млн сумов, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.Против них возбуждено уголовное дело по статье 169 Уголовного кодекса (кража). Злоумышленникам грозит до трех лет лишения свободы.Читайте также: В Ташкенте украли 7 цистерн бензина из России
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кража, арматура
В Маргилане украли 4 тонны арматуры
15:27 20.03.2022 (обновлено: 15:52 20.03.2022) Подписаться на
Стоимость ущерба составила 3 млн сумов, похитителям грозит тюремный срок.
ТАШКЕНТ, 20 мар - Sputnik. В Маргилане задержаны двое граждан, укравших 4 тонны металлической арматуры.
Стоимость похищенного оценивается в 3 млн сумов, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел
.
Против них возбуждено уголовное дело по статье 169 Уголовного кодекса (кража). Злоумышленникам грозит до трех лет лишения свободы.