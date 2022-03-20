https://uz.sputniknews.ru/20220320/video-krym-v-sostave-rossii---uspexi-i-dostijeniya-23442461.html
Видео: Крым в составе России - успехи и достижения
Видео: Крым в составе России - успехи и достижения
Ровно 8 лет и 1 день назад Крым вернулся в состав России. Какие изменения за эти годы произошли на полуострове - в нашем материале.
2022-03-20T13:14+0500
2022-03-20T13:14+0500
2022-03-20T13:14+0500
россия
крым
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ТАШКЕНТ, 20 мар - Sputnik. Восемь лет и один день - столько прошло с момента воссоединения Крыма с Россией. За эти годы сделано немало. Sputnik подготовил для вас видеообзор изменений, которые произошли в республике с 2014 года. Читайте также: Празднование дня воссоединения Крыма с Россией - фото
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крым
Видео: Крым в составе России - успехи и достижения
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Ровно 8 лет и 1 день назад Крым вернулся в состав России. Какие изменения за эти годы произошли на полуострове - в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 20 мар - Sputnik. Восемь лет и один день - столько прошло с момента воссоединения Крыма с Россией. За эти годы сделано немало. Sputnik подготовил для вас видеообзор изменений, которые произошли в республике с 2014 года.