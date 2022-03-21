https://uz.sputniknews.ru/20220321/23464141.html

Развенчиваем мифы: семь убеждений, которые оказались ложными

Развенчиваем мифы: семь убеждений, которые оказались ложными

С самого детства нас окружает множество советов и установок о здоровье, но далеко не все их подтверждают наука и практика. Разберем несколько бытовых заблуждений.

2022-03-21T23:00+0500

2022-03-21T23:00+0500

2022-03-21T23:00+0500

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мифы

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Мы слышим полезные советы с самого детства. "Помой руки", "Почисть зубы", "Носи шапку". Это важные вещи в нашей жизни, и мы им следуем. Но есть пласт советов, которые не до конца правдивы или, в принципе, являются заблуждением. Учитывая, что мы их слышим постоянно в течение всей своей жизни, то иногда трудно отделить то, что реально, от того, во что совершенно нелепо верить. Наши коллеги из Sputnik Азербайджан собрали самые распространенные заблуждения из сферы бытовых советов "на каждый день".От кондиционера можно заболетьВы слышали это уже миллион раз: вход и выход из помещения с кондиционером часто сопровождается заложенностью носа, сиплостью в голосе, иногда покашливанием. Принято считать, что это признаки простуды.Однако пульмонологи заявляют, что эти симптомы вовсе не от простуды, а связаны с летней аллергией. Люди, страдающие аллергией, даже с небольшой чувствительностью, могут пострадать при переходе из среды с чистым воздухом в среду, полную раздражителей матери-природы. Это и вызывает симптомы, похожие на простуду.Руки надо мыть в горячей водеМыть руки надо, но что касается горячей воды, то это совсем не обязательно. Эффект больше зависит от мыла и растирания, чем от температуры воды. Не надо обжигать руки, чтобы очистить их.Шлепанцы полезны для ногНа самом деле, сланцы или шлепанцы могут даже повредить вашим ногам, если вы носите их постоянно. Большинство шлепанцев не имеют надлежащей поддержки свода стопы и амортизации. Их регулярное ношение может вызвать защемление нервов, боль в пятках, воспаление сухожилия и растяжение сводов стопы.Бюстгальтеры вызывают ракЭто заблуждение распространяется давно. Но, как заявляют все международные эксперты в этой области, нет никакой биологической причины, по которой онкология и ношение бюстгалтера могли бы быть связаны. Любая наблюдаемая связь – ни что иное, как совпадение. Болезнь связана с совершенно другими факторами.Вы заболеете, если выйдете на улицу с мокрыми волосамиВы слышали это тысячу раз от своей мамы. Но, мама ошибается. Выходя из дома с мокрыми волосами, вы не заболеете. Единственный способ простудиться или заболеть гриппом - это вступить в контакт с вирусами, которые их вызывают. Основной причиной ОРВИ является вирусная инфекция, также как и причиной гриппа является вирус. Другое дело, что переохлаждение может понизить ваш иммунитет.Вам нужно восемь часов сна в суткиНа самом деле, это совсем не догма. Если обратиться к экспертному мнению, то взрослым рекомендовано спать от семи до девяти часов каждую ночь, чтобы функционировать наилучшим образом. Но все люди разные: некоторым нужно всего пять или шесть часов в сутки, а другим и девять будет мало.Антибактериальное мыло и дезинфицирующие средства для рук имеют решающее значениеНа самом деле они ничем не лучше "обычного" мыла. Исследование, недавно опубликованное в американском научном журнале антимикробной химиотерапии, сравнило обычное и антибактериальное мыло с 20 штаммами бактерий и показало, что между ними нет существенной разницы.Читайте также: Как уменьшить стресс и тревогу - совет врача

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мифы, советы