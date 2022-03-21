https://uz.sputniknews.ru/20220321/kitayskiy-jurnalist-snyal-moment-obstrela-semochnoy-gruppy-v-mariupole--video-23470520.html

Китайский журналист снял момент обстрела съемочной группы в Мариуполе – видео

Китайский журналист снял момент обстрела съемочной группы в Мариуполе – видео

Военный корреспондент из Китая едва не погиб под обстрелом нацистов в Мариуполе. Кадры попали в эфир.

2022-03-21T20:51+0500

2022-03-21T20:51+0500

2022-03-21T20:57+0500

специальная военная операция россии в донбассе

китай

журналист

обстрел

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ТАШКЕНТ, 21 мар – Sputnik. Журналисты федеральных и международных СМИ попали под обстрел нацистов полка "Азов" в Мариуполе. Опасные мгновения успела запечатлеть камера военного корреспондента Лю Юй Гуана, который работает на китайский телеканал Phoenix TV. Репортаж из зоны боевых действий увидели в телеэфире жители Поднебесной.Вооруженные силы Украины регулярно обстреливают жилые кварталы Донецка. Местные жителя, которым удалось спастись из-под огня, рассказывают о страшной обстановке в городах Донбасса. Россия проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля.Президент Владимир Путин ранее назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого проводится "демилитаризация и денацификация Украины". Российская сторона намерена предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.Стороны провели три раунда переговоров по урегулированию конфликта. Четвертый начался 14 марта и был приостановлен для работы технических и юридических групп.Участники отметили позитивные сдвиги по теме гуманитарных коридоров.Читайте также:Взгляд из Киева: на Украине открыто говорят о планах резать русских детей >>Западные СМИ опустили стандарты журналистики до небывалых глубин >>

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китай, журналист, обстрел