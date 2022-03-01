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Чудом спаслись: жители Донецка об обстрелах украинских военных — видео
Чудом спаслись: жители Донецка об обстрелах украинских военных — видео
Под обстрел попал Киевский район города. Местный житель рассказал Telegram-каналу "Донбасс решает", как украинский снаряд разбил его дом и машину.
2022-03-01T16:00+0500
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видео
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Местный житель рассказал Telegram-каналу "Донбасс решает", как украинский снаряд разбил его дом и машину. Ахмедов и его жена чудом спаслись, как и жители соседнего дома — он сгорел полностью, но женщине с маленькими внуками удалось уцелеть.На прошлой неделе, 24 февраля, Россия начала спецоперацию по демилитаризации Украины. Как подчеркивает российское Министерство обороны, удары наносятся только по военным объектам Украины. Гражданскому населению ничто не угрожает.Читайте также:
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военные, видео

Чудом спаслись: жители Донецка об обстрелах украинских военных — видео

16:00 01.03.2022
© Донбасс решает
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Вооруженные силы Украины продолжают обстреливать жилые кварталы Донецка. Под обстрел попал Киевский район города.
Местный житель рассказал Telegram-каналу "Донбасс решает", как украинский снаряд разбил его дом и машину. Ахмедов и его жена чудом спаслись, как и жители соседнего дома — он сгорел полностью, но женщине с маленькими внуками удалось уцелеть.
На прошлой неделе, 24 февраля, Россия начала спецоперацию по демилитаризации Украины.
Как подчеркивает российское Министерство обороны, удары наносятся только по военным объектам Украины. Гражданскому населению ничто не угрожает.
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