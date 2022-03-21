https://uz.sputniknews.ru/20220321/minimalnye-stavki-arendy-v-tashkente-vyrosli-23455101.html

Минимальные ставки аренды в Ташкенте выросли

Минимальные ставки аренды в Ташкенте выросли

Нижний показатель стоимости аренды государственных помещений для юридических лиц повысилась на 30%.

2022-03-21T11:41+0500

2022-03-21T11:41+0500

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экономика

аренда

ташкент

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ТАШКЕНТ, 21 мар –Sputnik. По данным Агентства по управлению госактивами, минимальные ставки арендной платы за пользование государственной недвижимостью в столице на 2022 год увеличились на 30%.К примеру минимальная ставка аренды 1 квадратного метра помещений для предприятий топливной, химической промышленности, машиностроения, текстильной промышленности составляет 15,2 тыс. сумов. Стоимость аренды для изготовителей мебели и полиграфической отрасли– 49,3 тыс. сумов.Желающие заняться тепличным хозяйством и выращивать овощи и другие растения, а также разводить рыбу, должны заплатить за аренду одного квадратного метра не менее 9,97 млн. сумов.Организация оптового рынка на арендуемой площади обойдется предпринимателю не менее чем в 147,2 тыс., розничной торговли – 91,8 тыс. и предприятия общепита – 61,2 тыс. за 1 кв. метр.В 2021 году в связи с пандемией коронавируса ставки не индексировались.Законом о государственном бюджете на 2022 год утверждены минимальные ставки арендной платы для физических лиц, сдающих в аренду помещения и автотранспорт. В частности, размер минимальной арендной платы за 1 квадратный метр жилого помещения в Ташкенте составляет 15,5 тысяч сумов.В 2021 году рынок недвижимости в Узбекистане заметно активизировался. Это отметили аналитики Центрального банка в своем обзоре. Причиной позитивной динамики стало увеличение ипотечного кредитования и реализации программ доступного жилья.Цены за аренду жилой недвижимости со второй половины в 2021 года и в период с начала нынешнего года неуклонно росли.Читайте также: Эксперты оценили, насколько недвижимость в Узбекистане интересует россиян

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аренда, ташкент