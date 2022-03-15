https://uz.sputniknews.ru/20220315/vyzovet-li-rost-rossiyskogo-turpotoka-spros-na-nedvijimost-v-tashkente---eksperty--23277012.html

Эксперты оценили, насколько недвижимость в Узбекистане интересует россиян

Эксперты оценили, насколько недвижимость в Узбекистане интересует россиян

Узбекистан становится для россиян перспективным рынком развития бизнеса, в том числе туристического, считают в экспертной среде. Большим спросом пользуется в том числе недвижимость.

2022-03-15T10:41+0500

2022-03-15T10:41+0500

2022-03-15T09:54+0500

общество

недвижимость

узбекистан

бизнес

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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Долгое время россияне, задумываясь о приобретении недвижимости за рубежом, в основном рассматривали такие туристические страны, как Испания, Кипр, Греция или Черногория. Также трендом на рынке недвижимости для россиян являются Турция и Дубай. Однако к списку популярных среди российских инвесторов в скором времени может добавиться и Узбекистан. Об этом в беседе с РИА Недвижимость сообщил владелец компании Nika Estate Виктор Садыгов.По словам Садыгова, Узбекистан становится "интересным с точки зрения развития бизнеса и проживания рынком". Между тем аналитики туристической отрасли прогнозируют увеличение российского потока в города Узбекистана уже на майские праздники. По данным Государственного комитета по статистике, за девять месяцев прошлого года в Узбекистан въехало порядка 1,1 млн человек. Большинство из них — россияне. Эксперт предсказал "бурное развитие" туризма в Узбекистан и другие страны СНГ >>В этом году число российских туристов и вовсе вырастет в 3-4 раза, полагает эксперт по туризму Николай Сербин.Во многом на рост данного показателя повлияет план сотрудничества России и Узбекистана в туристической сфере, подписанный 10 марта текущего года заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Чернышенко и вице-премьером — министром туризма и культурного наследия Узбекистана Азизом Абдухакимовым.В теории такой вариант выглядит весьма жизнеспособным: Узбекистан привлекателен для россиян в силу климата, гастрономии, развитой русскоязычной среды — и после отдыха турист действительно может задуматься о покупке недвижимости. Сформируется ли данный тренд на практике? Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан рассказывают эксперты.Интерес естьПрогнозировать интерес россиян к недвижимости в Ташкенте, переживающем строительный бум, сложно. Однако специалисты в сфере недвижимости наблюдают интерес граждан России к недвижимости в Узбекистане уже сейчас, говорит коммерческий директор Golden House Алексей Болдин.Играет роль и моральный фактор, считает Виктор Садыгов. "Факторы роста (интереса к недвижимости в Ташкенте. — Sputnik) - в целом положительное отношение к россиянам, русскоязычная среда, — перечисляет он в комментарии Sputnik Узбекистан. — Большинство делопроизводства ведется на русском, низкие операционные расходы и высокий коэффициент соотношения цены и качества".Минимизировать сложностиПрогнозирует интерес российских туристов к недвижимости в Ташкенте и управляющий партнер агентства "Этажи" Артур Югай. Однако россияне могут столкнуться с определёнными финансовыми сложностями, считает он.Частные лица из России активнее бы приобретали недвижимость в Ташкенте, если порог в $400 тысяч снизили бы в два раза, отмечает Виктор Садыгов.На данный момент о вложении денег в недвижимость в Ташкенте задумываются прежде всего те граждане России, которые родились в Узбекистане, уточняет Артур Югай."Но граждане Российской Федерации, не имеющие здесь родственников, будут интересоваться арендой жилья", — предполагает эксперт.Использовать возможностьУзбекистан может воспользоваться ситуацией, когда страны-соседи оживают после пандемии, считает член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков.Конечно, в Узбекистане нет моря, как, к примеру в Грузии, которая в свое время привлекла россиян во многом благодаря черноморским побережьям. "Однако есть Чимган, есть Бухара и Самарканда — города с историей в тысячи лет. Где такое есть? — задается вопросом эксперт. — Есть Чарвак, есть солнце. Поэтому у Узбекистана огромные возможности в плане туризма".Однако чтобы турист захотел приобрести недвижимость и приезжать в страну чаще, должна быть соответствующая инфраструктура, говорит Барсуков.Можно использовать формат апарт-отелей, который 5-7 лет назад стал развиваться в той же Грузии. Так в Батуми иностранные инвесторы смогли купить курортное жилье, которое затем можно было использовать для личного проживания или сдачи в аренду."Если опыт других работает, не нужно изобретать велосипед", — подытоживает Константин Барсуков.Читайте также: Санкции подтолкнут Россиян покупать жилье в Узбекистане — эксперты

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Данара Курманова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1118/34/11183496_106:0:1250:1144_100x100_80_0_0_8112551b1108fe0d507e8f7092bb8381.jpg

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Данара Курманова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1118/34/11183496_106:0:1250:1144_100x100_80_0_0_8112551b1108fe0d507e8f7092bb8381.jpg

недвижимость, узбекистан, бизнес