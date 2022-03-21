https://uz.sputniknews.ru/20220321/ot-moskvy-do-ekaterinburga---kak-uzbekistantsy-otmechayut-navruz-v-rossii-23468768.html

От Москвы до Екатеринбурга - как узбекистанцы отмечают Навруз в России

От Москвы до Екатеринбурга - как узбекистанцы отмечают Навруз в России

Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Маргарита Лянге рассказала, почему российские власти поддерживают стремление землячеств сохранять свои культурные традиции.

2022-03-21T20:30+0500

2022-03-21T20:30+0500

2022-03-21T20:30+0500

культура

навруз

москва

рязань

екатеринбург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/12/22824309_0:147:3120:1902_1920x0_80_0_0_eddc1215d787e0fa613d82754dbce76d.jpg

ТАШКЕНТ, 21 мар - Sputnik, Данара Курманова, Виктор Сидоренко. Навруз – праздник международный, поэтому неудивительно, что его с размахом отмечают в России. В московском фестивале, приуроченном к Наврузу, например, участвуют не только башкиры, татары, казахи, чуваши, адыги, дагестанцы и лаки, относящиеся к коренным народам России, но и представители стран ближнего и дальнего зарубежья.Как сообщается на сайте фестиваля Navruz.Online в Москве, дальнее зарубежье на мероприятиях представят курды, пакистанцы, арабы и иранцы. А постсоветские страны – азербайджанцы, кыргызы, туркмены и, конечно же, узбеки.Если говорить об узбекских землячествах, они как участвуют в общегородских праздниках, так и организуют свои. В Рязани узбекская национально-культурная автономия "Алмаз" проводит сразу несколько мероприятий в рамках фестиваля "Трели Навруза". В программе – этновечеринка и угощение пловом, рассказывает руководитель автономии Зулайхо Кадирова.Поддерживают землячество и власти Рязанской области, уточняет она. Так, "Трели Навруза" проходят в рамках проекта "Грани дружбы" с использованием гранта президента РФ Владимира Путина.В Свердловской же области в этом году сделали ставку на спорт. В Екатеринбурге состоялся первый футбольный турнир в честь Навруза при поддержке губернатора Свердловской области и генерального консульства Узбекистана.Однако о традиционных мероприятиях тоже не забыли, говорит председатель "Общества дружбы Урал-Узбекистан" Абид Туратов. По его словам, 19 марта жители Екатеринбурга могли попробовать сумаляк, а 20 числа состоялся концерт с участием артистов из Ферганы. В Россию они приехали при содействии хокимията Ферганской области.20 марта отметили Навруз и в парке Сосновка в Санкт-Петербурге. Там прошел концерт, в котором участвовало и местное узбекское землячество, рассказал президент Узбекской национально-культурной автономии города Суратбек Абдурахимов.Ко всем этим мероприятиям в Москве и регионах готовятся не один месяц, прокомментировала ситуацию корреспонденту Sputnik Узбекистан член Совета при президенте России по межнациональным отношениям, член Общественной палаты Российской Федерации (ОПРФ) Маргарита Лянге.Поддержка культурных традиций народов России прописана в Конституции РФ, напомнила Маргарита Лянге.Кстати, в январе текущего года Владимир Путин дал поручение российскому правительству разработать и принять меры по реализации гарантий сохранения этнокультурного многообразия народов страны в рамках проведения Года культурного наследия народов России. Соответствующий документ появился на сайте Кремля.Читайте также: Навруз в комплексе "Humo Arena" - президент поздравил отдыхающих >>>

рязань

екатеринбург

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

навруз, москва, рязань, екатеринбург