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Навруз в комплексе "Humo Arena": президент поздравил отдыхающих – фото
Навруз в комплексе "Humo Arena": президент поздравил отдыхающих – фото
Президент пообщался с отдыхающими, артистами и ремесленниками, принимающими участие в красочной праздничной программе.
2022-03-21T17:05+0500
2022-03-21T17:10+0500
общество
навруз
президент узбекистана
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ТАШКЕНТ, 21 мар – Sputnik. В комплексе "Humo Arena" в эти часы проходят масштабные народные гуляния. Жители и гости республики отмечают Навруз. В праздничном мероприятии принял участие и президент Шавкат Мирзиёев.Он пообщался с отдыхающими, артистами и ремесленниками, принимающими участие в красочной праздничной программе.Шавкат Мирзиёев посмотрел выступления национальных культурных центров, фольклорно-этнографических коллективов, отметив при этом, что Навруз – это любимый праздник представителей всех национальностей и народностей. Гуляния стали отражением их единства и согласия, межнациональной дружбы в стране.Президент в своем поздравлении отдельно остановился на сути и значимости Навруза, ценности царящих в стране мира и спокойствия.Глава государства сердечно поздравил участвовавших в праздничном мероприятии представителей дипломатического корпуса, соотечественников за рубежом.В связи с отмечаемым 22 марта Днем работников системы махалли прозвучали слова поздравления в адрес активистов сферы, аксакалов, помощников хокимов и лидеров молодежи.
https://uz.sputniknews.ru/20220321/v-etnoparke-navruz-namereny-ustanovit-ocherednoy-rekord--video-23460406.html
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навруз, президент узбекистана

Навруз в комплексе "Humo Arena": президент поздравил отдыхающих – фото

17:05 21.03.2022 (обновлено: 17:10 21.03.2022)
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ комплексе "Humo Arena" состоялись торжества по случаю праздника Навруз.
В комплексе Humo Arena состоялись торжества по случаю праздника Навруз. - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.03.2022
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Президент пообщался с отдыхающими, артистами и ремесленниками, принимающими участие в красочной праздничной программе.
ТАШКЕНТ, 21 мар – Sputnik. В комплексе "Humo Arena" в эти часы проходят масштабные народные гуляния. Жители и гости республики отмечают Навруз. В праздничном мероприятии принял участие и президент Шавкат Мирзиёев.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ мероприятии принял участие Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев. Он поздравил народ с праздником. После торжеств Президент принял участие в народных гуляниях, посмотрел выступления национальных-культурных центров, фольклорно-этнографических коллективов.
В комплексе Humo Arena состоялись торжества по случаю праздника Навруз. - Sputnik Узбекистан
1/16
© Пресс-служба президента Узбекистана
В мероприятии принял участие Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев. Он поздравил народ с праздником. После торжеств Президент принял участие в народных гуляниях, посмотрел выступления национальных-культурных центров, фольклорно-этнографических коллективов.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ мероприятии принял участие Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев. Он поздравил народ с праздником. После торжеств Президент принял участие в народных гуляниях, посмотрел выступления национальных-культурных центров, фольклорно-этнографических коллективов.
В комплексе Humo Arena состоялись торжества по случаю праздника Навруз. - Sputnik Узбекистан
2/16
© Пресс-служба президента Узбекистана
В мероприятии принял участие Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев. Он поздравил народ с праздником. После торжеств Президент принял участие в народных гуляниях, посмотрел выступления национальных-культурных центров, фольклорно-этнографических коллективов.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ мероприятии принял участие Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев. Он поздравил народ с праздником. После торжеств Президент принял участие в народных гуляниях, посмотрел выступления национальных-культурных центров, фольклорно-этнографических коллективов.
В комплексе Humo Arena состоялись торжества по случаю праздника Навруз. - Sputnik Узбекистан
3/16
© Пресс-служба президента Узбекистана
В мероприятии принял участие Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев. Он поздравил народ с праздником. После торжеств Президент принял участие в народных гуляниях, посмотрел выступления национальных-культурных центров, фольклорно-этнографических коллективов.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ мероприятии принял участие Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев. Он поздравил народ с праздником. После торжеств Президент принял участие в народных гуляниях, посмотрел выступления национальных-культурных центров, фольклорно-этнографических коллективов.
В комплексе Humo Arena состоялись торжества по случаю праздника Навруз. - Sputnik Узбекистан
4/16
© Пресс-служба президента Узбекистана
В мероприятии принял участие Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев. Он поздравил народ с праздником. После торжеств Президент принял участие в народных гуляниях, посмотрел выступления национальных-культурных центров, фольклорно-этнографических коллективов.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ мероприятии принял участие Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев. Он поздравил народ с праздником. После торжеств Президент принял участие в народных гуляниях, посмотрел выступления национальных-культурных центров, фольклорно-этнографических коллективов.
В комплексе Humo Arena состоялись торжества по случаю праздника Навруз. - Sputnik Узбекистан
5/16
© Пресс-служба президента Узбекистана
В мероприятии принял участие Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев. Он поздравил народ с праздником. После торжеств Президент принял участие в народных гуляниях, посмотрел выступления национальных-культурных центров, фольклорно-этнографических коллективов.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ мероприятии принял участие Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев. Он поздравил народ с праздником. После торжеств Президент принял участие в народных гуляниях, посмотрел выступления национальных-культурных центров, фольклорно-этнографических коллективов.
В комплексе Humo Arena состоялись торжества по случаю праздника Навруз. - Sputnik Узбекистан
6/16
© Пресс-служба президента Узбекистана
В мероприятии принял участие Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев. Он поздравил народ с праздником. После торжеств Президент принял участие в народных гуляниях, посмотрел выступления национальных-культурных центров, фольклорно-этнографических коллективов.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ мероприятии принял участие Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев. Он поздравил народ с праздником. После торжеств Президент принял участие в народных гуляниях, посмотрел выступления национальных-культурных центров, фольклорно-этнографических коллективов.
В комплексе Humo Arena состоялись торжества по случаю праздника Навруз. - Sputnik Узбекистан
7/16
© Пресс-служба президента Узбекистана
В мероприятии принял участие Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев. Он поздравил народ с праздником. После торжеств Президент принял участие в народных гуляниях, посмотрел выступления национальных-культурных центров, фольклорно-этнографических коллективов.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ мероприятии принял участие Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев. Он поздравил народ с праздником. После торжеств Президент принял участие в народных гуляниях, посмотрел выступления национальных-культурных центров, фольклорно-этнографических коллективов.
В комплексе Humo Arena состоялись торжества по случаю праздника Навруз. - Sputnik Узбекистан
8/16
© Пресс-служба президента Узбекистана
В мероприятии принял участие Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев. Он поздравил народ с праздником. После торжеств Президент принял участие в народных гуляниях, посмотрел выступления национальных-культурных центров, фольклорно-этнографических коллективов.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ мероприятии принял участие Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев. Он поздравил народ с праздником. После торжеств Президент принял участие в народных гуляниях, посмотрел выступления национальных-культурных центров, фольклорно-этнографических коллективов.
В комплексе Humo Arena состоялись торжества по случаю праздника Навруз. - Sputnik Узбекистан
9/16
© Пресс-служба президента Узбекистана
В мероприятии принял участие Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев. Он поздравил народ с праздником. После торжеств Президент принял участие в народных гуляниях, посмотрел выступления национальных-культурных центров, фольклорно-этнографических коллективов.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ мероприятии принял участие Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев. Он поздравил народ с праздником. После торжеств Президент принял участие в народных гуляниях, посмотрел выступления национальных-культурных центров, фольклорно-этнографических коллективов.
В комплексе Humo Arena состоялись торжества по случаю праздника Навруз. - Sputnik Узбекистан
10/16
© Пресс-служба президента Узбекистана
В мероприятии принял участие Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев. Он поздравил народ с праздником. После торжеств Президент принял участие в народных гуляниях, посмотрел выступления национальных-культурных центров, фольклорно-этнографических коллективов.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В комплексе Humo Arena состоялись торжества по случаю праздника Навруз. - Sputnik Узбекистан
11/16
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
В комплексе Humo Arena состоялись торжества по случаю праздника Навруз. - Sputnik Узбекистан
12/16
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
В комплексе Humo Arena состоялись торжества по случаю праздника Навруз. - Sputnik Узбекистан
13/16
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
В комплексе Humo Arena состоялись торжества по случаю праздника Навруз. - Sputnik Узбекистан
14/16
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
В комплексе Humo Arena состоялись торжества по случаю праздника Навруз. - Sputnik Узбекистан
15/16
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
В комплексе Humo Arena состоялись торжества по случаю праздника Навруз. - Sputnik Узбекистан
16/16
© Пресс-служба президента Узбекистана
1/16
© Пресс-служба президента Узбекистана
В мероприятии принял участие Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев. Он поздравил народ с праздником. После торжеств Президент принял участие в народных гуляниях, посмотрел выступления национальных-культурных центров, фольклорно-этнографических коллективов.
2/16
© Пресс-служба президента Узбекистана
В мероприятии принял участие Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев. Он поздравил народ с праздником. После торжеств Президент принял участие в народных гуляниях, посмотрел выступления национальных-культурных центров, фольклорно-этнографических коллективов.
3/16
© Пресс-служба президента Узбекистана
В мероприятии принял участие Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев. Он поздравил народ с праздником. После торжеств Президент принял участие в народных гуляниях, посмотрел выступления национальных-культурных центров, фольклорно-этнографических коллективов.
4/16
© Пресс-служба президента Узбекистана
В мероприятии принял участие Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев. Он поздравил народ с праздником. После торжеств Президент принял участие в народных гуляниях, посмотрел выступления национальных-культурных центров, фольклорно-этнографических коллективов.
5/16
© Пресс-служба президента Узбекистана
В мероприятии принял участие Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев. Он поздравил народ с праздником. После торжеств Президент принял участие в народных гуляниях, посмотрел выступления национальных-культурных центров, фольклорно-этнографических коллективов.
6/16
© Пресс-служба президента Узбекистана
В мероприятии принял участие Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев. Он поздравил народ с праздником. После торжеств Президент принял участие в народных гуляниях, посмотрел выступления национальных-культурных центров, фольклорно-этнографических коллективов.
7/16
© Пресс-служба президента Узбекистана
В мероприятии принял участие Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев. Он поздравил народ с праздником. После торжеств Президент принял участие в народных гуляниях, посмотрел выступления национальных-культурных центров, фольклорно-этнографических коллективов.
8/16
© Пресс-служба президента Узбекистана
В мероприятии принял участие Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев. Он поздравил народ с праздником. После торжеств Президент принял участие в народных гуляниях, посмотрел выступления национальных-культурных центров, фольклорно-этнографических коллективов.
9/16
© Пресс-служба президента Узбекистана
В мероприятии принял участие Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев. Он поздравил народ с праздником. После торжеств Президент принял участие в народных гуляниях, посмотрел выступления национальных-культурных центров, фольклорно-этнографических коллективов.
10/16
© Пресс-служба президента Узбекистана
В мероприятии принял участие Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев. Он поздравил народ с праздником. После торжеств Президент принял участие в народных гуляниях, посмотрел выступления национальных-культурных центров, фольклорно-этнографических коллективов.
11/16
© Пресс-служба президента Узбекистана
12/16
© Пресс-служба президента Узбекистана
13/16
© Пресс-служба президента Узбекистана
14/16
© Пресс-служба президента Узбекистана
15/16
© Пресс-служба президента Узбекистана
16/16
© Пресс-служба президента Узбекистана
Он пообщался с отдыхающими, артистами и ремесленниками, принимающими участие в красочной праздничной программе.
Шавкат Мирзиёев посмотрел выступления национальных культурных центров, фольклорно-этнографических коллективов, отметив при этом, что Навруз – это любимый праздник представителей всех национальностей и народностей. Гуляния стали отражением их единства и согласия, межнациональной дружбы в стране.
Наш народ вступает в новый этап национального развития с благородными целями и большими практическими свершениями.
Шавкат Мирзиёев провел совещание с налоговиками - Sputnik Узбекистан
Шавкат Мирзиёев
Президент Узбекистана
Президент в своем поздравлении отдельно остановился на сути и значимости Навруза, ценности царящих в стране мира и спокойствия.
Навруз учит нас всегда дорожить родной землей, беречь каждый росток, ощущая себя частью природы, призывает к милосердию, гуманизму и великодушию. В это замечательную пору мы особенно глубоко осознаем, каким бесценным богатством являются мир и спокойствие, их огромное значение. Еще сильнее понимаем свою ответственность за обеспечение благополучной жизни народа в сегодняшнее неспокойное и тревожное время, за будущее детей и внуков, чистое небо над нашей Родиной.
Президент Шавкат Мирзиёев принял делегацию Исламской Республики Иран во главе с секретарем Высшего совета национальной безопасности Али Шамхани. - Sputnik Узбекистан
Шавкат Мирзиёев
Президент Узбекистана
Глава государства сердечно поздравил участвовавших в праздничном мероприятии представителей дипломатического корпуса, соотечественников за рубежом.
В связи с отмечаемым 22 марта Днем работников системы махалли прозвучали слова поздравления в адрес активистов сферы, аксакалов, помощников хокимов и лидеров молодежи.
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