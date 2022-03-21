Навруз в комплексе "Humo Arena": президент поздравил отдыхающих – фото
17:05 21.03.2022 (обновлено: 17:10 21.03.2022)
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ комплексе "Humo Arena" состоялись торжества по случаю праздника Навруз.
Президент пообщался с отдыхающими, артистами и ремесленниками, принимающими участие в красочной праздничной программе.
ТАШКЕНТ, 21 мар – Sputnik. В комплексе "Humo Arena" в эти часы проходят масштабные народные гуляния. Жители и гости республики отмечают Навруз. В праздничном мероприятии принял участие и президент Шавкат Мирзиёев.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ мероприятии принял участие Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев. Он поздравил народ с праздником. После торжеств Президент принял участие в народных гуляниях, посмотрел выступления национальных-культурных центров, фольклорно-этнографических коллективов.
В мероприятии принял участие Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев. Он поздравил народ с праздником. После торжеств Президент принял участие в народных гуляниях, посмотрел выступления национальных-культурных центров, фольклорно-этнографических коллективов.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ мероприятии принял участие Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев. Он поздравил народ с праздником. После торжеств Президент принял участие в народных гуляниях, посмотрел выступления национальных-культурных центров, фольклорно-этнографических коллективов.
В мероприятии принял участие Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев. Он поздравил народ с праздником. После торжеств Президент принял участие в народных гуляниях, посмотрел выступления национальных-культурных центров, фольклорно-этнографических коллективов.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ мероприятии принял участие Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев. Он поздравил народ с праздником. После торжеств Президент принял участие в народных гуляниях, посмотрел выступления национальных-культурных центров, фольклорно-этнографических коллективов.
В мероприятии принял участие Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев. Он поздравил народ с праздником. После торжеств Президент принял участие в народных гуляниях, посмотрел выступления национальных-культурных центров, фольклорно-этнографических коллективов.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ мероприятии принял участие Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев. Он поздравил народ с праздником. После торжеств Президент принял участие в народных гуляниях, посмотрел выступления национальных-культурных центров, фольклорно-этнографических коллективов.
В мероприятии принял участие Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев. Он поздравил народ с праздником. После торжеств Президент принял участие в народных гуляниях, посмотрел выступления национальных-культурных центров, фольклорно-этнографических коллективов.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ мероприятии принял участие Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев. Он поздравил народ с праздником. После торжеств Президент принял участие в народных гуляниях, посмотрел выступления национальных-культурных центров, фольклорно-этнографических коллективов.
В мероприятии принял участие Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев. Он поздравил народ с праздником. После торжеств Президент принял участие в народных гуляниях, посмотрел выступления национальных-культурных центров, фольклорно-этнографических коллективов.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ мероприятии принял участие Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев. Он поздравил народ с праздником. После торжеств Президент принял участие в народных гуляниях, посмотрел выступления национальных-культурных центров, фольклорно-этнографических коллективов.
В мероприятии принял участие Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев. Он поздравил народ с праздником. После торжеств Президент принял участие в народных гуляниях, посмотрел выступления национальных-культурных центров, фольклорно-этнографических коллективов.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ мероприятии принял участие Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев. Он поздравил народ с праздником. После торжеств Президент принял участие в народных гуляниях, посмотрел выступления национальных-культурных центров, фольклорно-этнографических коллективов.
В мероприятии принял участие Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев. Он поздравил народ с праздником. После торжеств Президент принял участие в народных гуляниях, посмотрел выступления национальных-культурных центров, фольклорно-этнографических коллективов.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ мероприятии принял участие Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев. Он поздравил народ с праздником. После торжеств Президент принял участие в народных гуляниях, посмотрел выступления национальных-культурных центров, фольклорно-этнографических коллективов.
В мероприятии принял участие Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев. Он поздравил народ с праздником. После торжеств Президент принял участие в народных гуляниях, посмотрел выступления национальных-культурных центров, фольклорно-этнографических коллективов.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ мероприятии принял участие Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев. Он поздравил народ с праздником. После торжеств Президент принял участие в народных гуляниях, посмотрел выступления национальных-культурных центров, фольклорно-этнографических коллективов.
В мероприятии принял участие Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев. Он поздравил народ с праздником. После торжеств Президент принял участие в народных гуляниях, посмотрел выступления национальных-культурных центров, фольклорно-этнографических коллективов.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ мероприятии принял участие Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев. Он поздравил народ с праздником. После торжеств Президент принял участие в народных гуляниях, посмотрел выступления национальных-культурных центров, фольклорно-этнографических коллективов.
В мероприятии принял участие Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев. Он поздравил народ с праздником. После торжеств Президент принял участие в народных гуляниях, посмотрел выступления национальных-культурных центров, фольклорно-этнографических коллективов.
В мероприятии принял участие Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев. Он поздравил народ с праздником. После торжеств Президент принял участие в народных гуляниях, посмотрел выступления национальных-культурных центров, фольклорно-этнографических коллективов.
В мероприятии принял участие Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев. Он поздравил народ с праздником. После торжеств Президент принял участие в народных гуляниях, посмотрел выступления национальных-культурных центров, фольклорно-этнографических коллективов.
В мероприятии принял участие Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев. Он поздравил народ с праздником. После торжеств Президент принял участие в народных гуляниях, посмотрел выступления национальных-культурных центров, фольклорно-этнографических коллективов.
В мероприятии принял участие Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев. Он поздравил народ с праздником. После торжеств Президент принял участие в народных гуляниях, посмотрел выступления национальных-культурных центров, фольклорно-этнографических коллективов.
В мероприятии принял участие Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев. Он поздравил народ с праздником. После торжеств Президент принял участие в народных гуляниях, посмотрел выступления национальных-культурных центров, фольклорно-этнографических коллективов.
В мероприятии принял участие Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев. Он поздравил народ с праздником. После торжеств Президент принял участие в народных гуляниях, посмотрел выступления национальных-культурных центров, фольклорно-этнографических коллективов.
В мероприятии принял участие Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев. Он поздравил народ с праздником. После торжеств Президент принял участие в народных гуляниях, посмотрел выступления национальных-культурных центров, фольклорно-этнографических коллективов.
В мероприятии принял участие Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев. Он поздравил народ с праздником. После торжеств Президент принял участие в народных гуляниях, посмотрел выступления национальных-культурных центров, фольклорно-этнографических коллективов.
В мероприятии принял участие Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев. Он поздравил народ с праздником. После торжеств Президент принял участие в народных гуляниях, посмотрел выступления национальных-культурных центров, фольклорно-этнографических коллективов.
В мероприятии принял участие Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев. Он поздравил народ с праздником. После торжеств Президент принял участие в народных гуляниях, посмотрел выступления национальных-культурных центров, фольклорно-этнографических коллективов.
Он пообщался с отдыхающими, артистами и ремесленниками, принимающими участие в красочной праздничной программе.
Шавкат Мирзиёев посмотрел выступления национальных культурных центров, фольклорно-этнографических коллективов, отметив при этом, что Навруз – это любимый праздник представителей всех национальностей и народностей. Гуляния стали отражением их единства и согласия, межнациональной дружбы в стране.
Наш народ вступает в новый этап национального развития с благородными целями и большими практическими свершениями.
Президент в своем поздравлении отдельно остановился на сути и значимости Навруза, ценности царящих в стране мира и спокойствия.
Навруз учит нас всегда дорожить родной землей, беречь каждый росток, ощущая себя частью природы, призывает к милосердию, гуманизму и великодушию. В это замечательную пору мы особенно глубоко осознаем, каким бесценным богатством являются мир и спокойствие, их огромное значение. Еще сильнее понимаем свою ответственность за обеспечение благополучной жизни народа в сегодняшнее неспокойное и тревожное время, за будущее детей и внуков, чистое небо над нашей Родиной.
Глава государства сердечно поздравил участвовавших в праздничном мероприятии представителей дипломатического корпуса, соотечественников за рубежом.
В связи с отмечаемым 22 марта Днем работников системы махалли прозвучали слова поздравления в адрес активистов сферы, аксакалов, помощников хокимов и лидеров молодежи.