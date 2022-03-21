https://uz.sputniknews.ru/20220321/kak-otmetili-navruz-v-komplekse-humo-arena-prezident-pozdravil-otdyxayuschix---foto-23465463.html

Навруз в комплексе "Humo Arena": президент поздравил отдыхающих – фото

Навруз в комплексе "Humo Arena": президент поздравил отдыхающих – фото

Президент пообщался с отдыхающими, артистами и ремесленниками, принимающими участие в красочной праздничной программе.

2022-03-21T17:05+0500

2022-03-21T17:05+0500

2022-03-21T17:10+0500

общество

навруз

президент узбекистана

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ТАШКЕНТ, 21 мар – Sputnik. В комплексе "Humo Arena" в эти часы проходят масштабные народные гуляния. Жители и гости республики отмечают Навруз. В праздничном мероприятии принял участие и президент Шавкат Мирзиёев.Он пообщался с отдыхающими, артистами и ремесленниками, принимающими участие в красочной праздничной программе.Шавкат Мирзиёев посмотрел выступления национальных культурных центров, фольклорно-этнографических коллективов, отметив при этом, что Навруз – это любимый праздник представителей всех национальностей и народностей. Гуляния стали отражением их единства и согласия, межнациональной дружбы в стране.Президент в своем поздравлении отдельно остановился на сути и значимости Навруза, ценности царящих в стране мира и спокойствия.Глава государства сердечно поздравил участвовавших в праздничном мероприятии представителей дипломатического корпуса, соотечественников за рубежом.В связи с отмечаемым 22 марта Днем работников системы махалли прозвучали слова поздравления в адрес активистов сферы, аксакалов, помощников хокимов и лидеров молодежи.

https://uz.sputniknews.ru/20220321/v-etnoparke-navruz-namereny-ustanovit-ocherednoy-rekord--video-23460406.html

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навруз, президент узбекистана