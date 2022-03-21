https://uz.sputniknews.ru/20220321/rossiyan-ne-nakajut-za-ispolzovanie-facebook-i-instagram-23463339.html

Россиян не накажут за использование Facebook и Instagram

Россиян не накажут за использование Facebook и Instagram

В Генпрокуратуре заверили, что граждан России не будет ждать наказание за обход блокировки сервисов Meta.

2022-03-21T16:40+0500

2022-03-21T16:40+0500

2022-03-21T16:40+0500

россия

генпрокуратура россии

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ТАШКЕНТ, 21 мар – Sputnik. Если сервисы Meta – Facebook, Instagram – будут запрещены в России, пользователей этих соцсетей не будут наказывать за обход блокировки, заявил представитель Генпрокуратуры во время суда, сообщает Радио Sputnik.У многих россиян уже есть аккаунты в популярных соцсетях. Существует также множество технических способов обойти блокировку тех или иных сервисов. По словам прокурора, за использование этих способов людей наказывать не будут.Ранее руководство компании Meta изменила политику, сняв запрет на призывы к насилию в отношении россиян в сообщениях, публикуемых в Facebook и Instagram. Запрет был снят для пользователей из Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Словакии, Венгрии, Румынии, Грузии, России и Украины. Позже пресс-секретарь компании Энди Стоун подчеркнул, что разрешение на такие призывы снято только в отношении российских военных, а не гражданских лиц.Российская Генпрокуратура потребовала заблокировать эти соцсети как экстремистские. В настоящее время в Тверском суде Москвы рассматривается иск о признании Facebookи Instagram экстремистскими.Роскомнадзор по требованию прокуратуры уже ограничил доступ к этим социальным сетям в России из-за призывов к насилию и массовой дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов.Читайте также: Россия обратилась к США с нотой о возбуждении уголовного дела против Meta.

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