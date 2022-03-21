https://uz.sputniknews.ru/20220321/rossiyskie-voennye-vyvezli-uzbekistantsev-iz-xersona-23454207.html

Российские военные вывезли узбекистанцев из Херсона

Российские военные вывезли узбекистанцев из Херсона

Всего эвакуировано 112 россиян и граждан семи стран ближнего и дальнего зарубежья.

2022-03-21T10:58+0500

2022-03-21T10:58+0500

2022-03-21T10:58+0500

специальная военная операция россии в донбассе

украина

узбекистан

эвакуация

военные

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ТАШКЕНТ, 21 мар – Sputnik. Российские военные вывезли из Херсонской области в Крым 112 россиян и иностранцев, среди которых и граждане Узбекистана, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.Эвакуация иностранцев из зоны военных действий организована по запросу посольств, просивших помочь с обеспечением безопасного вывоза их граждан с Украины, а также по заявкам самих эвакуированных, поданным в российскую военную комендатуру в Херсоне.Между тем, Узбекистан завершил эвакуацию своих граждан из Украины через Польшу. По данным узбекистанского посольства в Варшаве, с 28 февраля из польского города Катовице в Ташкент вылетело 25 спецрейсов, которые привезли на родину 5 786 граждан республики. В течение 18 дней, пока узбекистанцы находились в накопительном пункте на территории Польши, им обеспечивали горячее питание и медицинское обслуживание.Российские военные в ходе специальной операции взяли под контроль всю Херсонскую область к 15 марта. Город Херсон военные заняли еще 2 марта, после чего проводили переговоры с городской администрацией по поддержанию работы социальных объектов, обеспечению правопорядка и безопасности населения. Россияне доставили в город гуманитарную помощь.Россия проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля.Президент Владимир Путин ранее назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого проводится "демилитаризация и денацификация Украины". Российская сторона намерена предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.Об оккупации Украины речи не идет, подчеркнул Путин.Читайте также:

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украина, узбекистан, эвакуация, военные