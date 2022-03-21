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Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Специальная военная операция России в Донбассе
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20220321/ukrainskiy-tank-otkryl-ogon-po-jilomu-domu-a-volnovaxu-nado-otstraivat-zanovo--video-23466738.html
Украинский танк открыл огонь по жилому дому, а Волноваху надо отстраивать заново — видео
Украинский танк открыл огонь по жилому дому, а Волноваху надо отстраивать заново — видео
Бывший замполит поделился своими предположениями, для чего танк стрелял по жилым кварталам.
2022-03-21T18:08+0500
2022-03-21T18:16+0500
специальная военная операция россии в донбассе
украина
танк
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ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. О том, как украинский танк незадолго до освобождения Волновахи в Донецкой области открыл огонь по жилому дому, рассказал РИА Новости местный житель."Нацист сидел опытный, очень опытный был. Ездил между домами: стрельнет, стрельнет и уйдет. Два раза стрельнет на позиции ДНРовцев, два раза на центр города", — сообщил мужчина. Бывший замполит, как представился местный житель, также поделился своими предположениями, для чего танк стрелял по жилым кварталам.Местный мэр рассказал о полном разрушении Волновахи и о планах по реконструкции города в будущем."После военных действий город разрушен практически до основания. Из тех зданий, которые мы обследовали, 85% домов не подлежат восстановлению после боев, в ходе которых украинские силы размещали огневые точки в жилых кварталах,"— сообщил РИА Новости мэр Докучаевска (ДНР) Качанов, которому поручено восстановление жизни в Волновахе.Надо отстраивать новые микрорайоны и переселять туда людей. А центр строить красивый и современный, менять все коммуникации, добавил представитель местной администрации.Читайте также:Военные России разгромили центр с наемниками в Ровенской области
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украина, танк

Украинский танк открыл огонь по жилому дому, а Волноваху надо отстраивать заново — видео

18:08 21.03.2022 (обновлено: 18:16 21.03.2022)
© Sputnik / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЖитель Волновахи у стелы с названием города.
Житель Волновахи у стелы с названием города. - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.03.2022
© Sputnik / Максим Блинов
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Бывший замполит поделился своими предположениями, для чего танк стрелял по жилым кварталам.
ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. О том, как украинский танк незадолго до освобождения Волновахи в Донецкой области открыл огонь по жилому дому, рассказал РИА Новости местный житель.
"Нацист сидел опытный, очень опытный был. Ездил между домами: стрельнет, стрельнет и уйдет. Два раза стрельнет на позиции ДНРовцев, два раза на центр города", — сообщил мужчина.
Бывший замполит, как представился местный житель, также поделился своими предположениями, для чего танк стрелял по жилым кварталам.
Местный мэр рассказал о полном разрушении Волновахи и о планах по реконструкции города в будущем.
"После военных действий город разрушен практически до основания. Из тех зданий, которые мы обследовали, 85% домов не подлежат восстановлению после боев, в ходе которых украинские силы размещали огневые точки в жилых кварталах,"— сообщил РИА Новости мэр Докучаевска (ДНР) Качанов, которому поручено восстановление жизни в Волновахе.
Надо отстраивать новые микрорайоны и переселять туда людей. А центр строить красивый и современный, менять все коммуникации, добавил представитель местной администрации.
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