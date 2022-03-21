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Украинский танк открыл огонь по жилому дому, а Волноваху надо отстраивать заново — видео
Украинский танк открыл огонь по жилому дому, а Волноваху надо отстраивать заново — видео
Бывший замполит поделился своими предположениями, для чего танк стрелял по жилым кварталам.
2022-03-21T18:08+0500
2022-03-21T18:08+0500
2022-03-21T18:16+0500
специальная военная операция россии в донбассе
украина
танк
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ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. О том, как украинский танк незадолго до освобождения Волновахи в Донецкой области открыл огонь по жилому дому, рассказал РИА Новости местный житель."Нацист сидел опытный, очень опытный был. Ездил между домами: стрельнет, стрельнет и уйдет. Два раза стрельнет на позиции ДНРовцев, два раза на центр города", — сообщил мужчина. Бывший замполит, как представился местный житель, также поделился своими предположениями, для чего танк стрелял по жилым кварталам.Местный мэр рассказал о полном разрушении Волновахи и о планах по реконструкции города в будущем."После военных действий город разрушен практически до основания. Из тех зданий, которые мы обследовали, 85% домов не подлежат восстановлению после боев, в ходе которых украинские силы размещали огневые точки в жилых кварталах,"— сообщил РИА Новости мэр Докучаевска (ДНР) Качанов, которому поручено восстановление жизни в Волновахе.Надо отстраивать новые микрорайоны и переселять туда людей. А центр строить красивый и современный, менять все коммуникации, добавил представитель местной администрации.Читайте также:Военные России разгромили центр с наемниками в Ровенской области
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украина, танк
Украинский танк открыл огонь по жилому дому, а Волноваху надо отстраивать заново — видео
18:08 21.03.2022 (обновлено: 18:16 21.03.2022) Подписаться на
Бывший замполит поделился своими предположениями, для чего танк стрелял по жилым кварталам.
ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik.
О том, как украинский танк незадолго до освобождения Волновахи в Донецкой области открыл огонь по жилому дому, рассказал РИА Новости
местный житель.
"Нацист сидел опытный, очень опытный был. Ездил между домами: стрельнет, стрельнет и уйдет. Два раза стрельнет на позиции ДНРовцев, два раза на центр города", — сообщил мужчина.
Бывший замполит, как представился местный житель, также поделился своими предположениями, для чего танк стрелял по жилым кварталам.
Местный мэр рассказал о полном разрушении Волновахи и о планах по реконструкции города в будущем.
"После военных действий город разрушен практически до основания. Из тех зданий, которые мы обследовали, 85% домов не подлежат восстановлению после боев, в ходе которых украинские силы размещали огневые точки в жилых кварталах,"— сообщил РИА Новости
мэр Докучаевска (ДНР) Качанов, которому поручено восстановление жизни в Волновахе.
Надо отстраивать новые микрорайоны и переселять туда людей. А центр строить красивый и современный, менять все коммуникации, добавил представитель местной администрации.