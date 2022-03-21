https://uz.sputniknews.ru/20220321/voennye-rossii-razgromili-tsentr-s-naemnikami-v-rovenskoy-oblasti-23459159.html

Военные России разгромили центр с наемниками в Ровенской области

Военные России разгромили центр с наемниками в Ровенской области

Во время удара по военному объекту были уничтожены более 80 наемников и националистов, сообщили в Минобороны РФ.

2022-03-21T14:41+0500

2022-03-21T14:41+0500

2022-03-21T14:41+0500

специальная военная операция россии в донбассе

минобороны рф

национализм

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ТАШКЕНТ, 21 мар – Sputnik. Российские войска атаковали центр подготовки иностранных наемников и украинских националистов в Ровенской области Украины. Удар нанесли в ночь на 21 марта высокоточными крылатыми ракетами. Об успехах военных РФ сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передает РИА Новости.В середине февраля ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. Из-за угрозы вторжения Украины власти республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а 19 февраля попросили Россию признать их независимость.Через два дня, 21 февраля, президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.Читайте также:Европа предает Украину — по частям и целиком >>Видео: кто спонсирует неонацизм на Украине – мнение историка >>

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минобороны рф, национализм