https://uz.sputniknews.ru/20220321/v-etnoparke-navruz-namereny-ustanovit-ocherednoy-rekord--video-23460406.html

В этнопарке Навруз намерены установить очередной рекорд – видео

В этнопарке Навруз намерены установить очередной рекорд – видео

Какое настроение царит в эти дни в этнопарке "Навруз" и как долго продлятся народные гуляния – об этом и не только рассказали корреспонденту Sputnik Узбекистан.

2022-03-21T15:19+0500

2022-03-21T15:19+0500

2022-03-21T15:19+0500

общество

навруз

видеоролик

рекорд

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ТАШКЕНТ, 21 мар – Sputnik. Народные гуляния, традиционная самса с зеленью, запуск воздушных змеев, танцы и концерт – так жители и гости столицы отмечают светлый праздник Навруз.В честь торжества организаторы решили попробовать установить очередной гастрономический рекорд: в парке планируют одновременно испечь 10 тысяч штук самсы в ста тандырах. Лакомое национальное кушанье раздадут всем желающим, а их - хоть отбавляй!Настроение создают карнаи и сурнаи и любимые всеми мелодии в исполнении ансамбля народных инструментов.Как пояснили корреспонденту Sputnik в администрации парка, празднование продлится до 23 марта включительно. Гостей ждет насыщенная развлекательная программа – выступление цирковых и театральных коллективов, показ национальной коллекции одежды. Сегодня вечером в парке пройдет концерт известной отечественной певицы Райхон.Читайте также:Мирзиёев поздравил узбекистанцев с Наврузом: что пожелал президент >>Ташкент празднует Навруз - видео >>

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навруз, видеоролик, рекорд