https://uz.sputniknews.ru/20220320/tashkent-prazdnuet-navruz---video-23445197.html

Ташкент празднует Навруз - видео

Ташкент празднует Навруз - видео

Праздничные гуляния и фестиваль национального искусства проходят в Парке Дружбы.

2022-03-20T16:05+0500

2022-03-20T16:05+0500

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общество

ташкент

навруз

фестиваль

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ТАШКЕНТ, 20 мар - Sputnik. В Ташкенте празднуют Навруз. В Парке Дружбы стартовал Makon Fest - фестиваль национального искусства и традиций, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. По словам хокима Яккасарайского района Ташкента народные гуляния в честь Навруза продлятся три дня. Жителей и гостей столицы ждут ярмарка ремёсел, гастрономическое шоу, спортивные турниры и конечно же концертная программа. Читайте также:

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ташкент, навруз, фестиваль