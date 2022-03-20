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Ташкент празднует Навруз - видео
Ташкент празднует Навруз - видео
Праздничные гуляния и фестиваль национального искусства проходят в Парке Дружбы.
2022-03-20T16:05+0500
2022-03-20T16:15+0500
общество
ташкент
навруз
фестиваль
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ТАШКЕНТ, 20 мар - Sputnik. В Ташкенте празднуют Навруз. В Парке Дружбы стартовал Makon Fest - фестиваль национального искусства и традиций, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. По словам хокима Яккасарайского района Ташкента народные гуляния в честь Навруза продлятся три дня. Жителей и гостей столицы ждут ярмарка ремёсел, гастрономическое шоу, спортивные турниры и конечно же концертная программа. Читайте также:
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ташкент, навруз, фестиваль

Ташкент празднует Навруз - видео

16:05 20.03.2022 (обновлено: 16:15 20.03.2022)
© Sputnik / /СтрингерВыступление музыкальных коллективов на празднике Навруз
Выступление музыкальных коллективов на празднике Навруз - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.03.2022
© Sputnik / /Стрингер
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Праздничные гуляния и фестиваль национального искусства проходят в Парке Дружбы.
ТАШКЕНТ, 20 мар - Sputnik. В Ташкенте празднуют Навруз. В Парке Дружбы стартовал Makon Fest - фестиваль национального искусства и традиций, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
По словам хокима Яккасарайского района Ташкента народные гуляния в честь Навруза продлятся три дня.
Жителей и гостей столицы ждут ярмарка ремёсел, гастрономическое шоу, спортивные турниры и конечно же концертная программа.
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