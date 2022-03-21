https://uz.sputniknews.ru/20220321/v-kitae-bum-kollektsionnyx-figurok-23468302.html

В Китае бум коллекционных фигурок

В Китае бум коллекционных фигурок

К 2025 году рынок фигурок с изображением популярных персонажей в Китае может вырасти до $23 млрд, считают эксперты.

2022-03-21T19:29+0500

2022-03-21T19:29+0500

2022-03-21T19:29+0500

это интересно

китай

герои

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ТАШКЕНТ, 21 мар – Sputnik. В Китае набирают популярность коллекционные фигурки с изображением популярных героев или персонажей компьютерных игр. По оценкам экспертов исследовательской фирмы Analysis, к 2025 году рынок таких игрушек может вырасти до $23 млрд, передает телеканал CGTN.Если раньше покупатели разбирали недорогие сувениры массового тиража, то сейчас они предпочитают премиальные и ограниченные коллекции. Коллекционеры могут тратить на фигурки до нескольких тысяч долларов в месяц.Раньше самые популярные коллекции стоили $140-300, сейчас цена выросла на 50%. По всей стране открываются магазины по продаже коллекционных фигурок, появляются и новые производители.Через платформу для онлайн-торговли Bilibili только 2021 году купили продуктов, связанных с поп-культурой, на общую сумму $430 млн.Вкусы покупателей также изменились. Раньше им нравились милые, "кавайные" фигурки, сейчас же более популярны брутальные герои. Производители ищут не только новых героев, но и новые ниши – ткани с принтами, скульптуры, мебель и так далее.Читайте также: Из теплых краев вернулись фламинго - видео

китай

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