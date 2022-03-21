https://uz.sputniknews.ru/20220321/v-kitae-bum-kollektsionnyx-figurok-23468302.html
В Китае бум коллекционных фигурок
В Китае бум коллекционных фигурок
К 2025 году рынок фигурок с изображением популярных персонажей в Китае может вырасти до $23 млрд, считают эксперты.
2022-03-21T19:29+0500
2022-03-21T19:29+0500
2022-03-21T19:29+0500
это интересно
китай
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ТАШКЕНТ, 21 мар – Sputnik. В Китае набирают популярность коллекционные фигурки с изображением популярных героев или персонажей компьютерных игр. По оценкам экспертов исследовательской фирмы Analysis, к 2025 году рынок таких игрушек может вырасти до $23 млрд, передает телеканал CGTN.Если раньше покупатели разбирали недорогие сувениры массового тиража, то сейчас они предпочитают премиальные и ограниченные коллекции. Коллекционеры могут тратить на фигурки до нескольких тысяч долларов в месяц.Раньше самые популярные коллекции стоили $140-300, сейчас цена выросла на 50%. По всей стране открываются магазины по продаже коллекционных фигурок, появляются и новые производители.Через платформу для онлайн-торговли Bilibili только 2021 году купили продуктов, связанных с поп-культурой, на общую сумму $430 млн.Вкусы покупателей также изменились. Раньше им нравились милые, "кавайные" фигурки, сейчас же более популярны брутальные герои. Производители ищут не только новых героев, но и новые ниши – ткани с принтами, скульптуры, мебель и так далее.Читайте также: Из теплых краев вернулись фламинго - видео
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китай, герои
В Китае бум коллекционных фигурок
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К 2025 году рынок фигурок с изображением популярных персонажей в Китае может вырасти до $23 млрд, считают эксперты.
ТАШКЕНТ, 21 мар – Sputnik
. В Китае набирают популярность коллекционные фигурки с изображением популярных героев или персонажей компьютерных игр. По оценкам экспертов исследовательской фирмы Analysis, к 2025 году рынок таких игрушек может вырасти до $23 млрд, передает телеканал CGTN
.
Если раньше покупатели разбирали недорогие сувениры массового тиража, то сейчас они предпочитают премиальные и ограниченные коллекции. Коллекционеры могут тратить на фигурки до нескольких тысяч долларов в месяц.
Раньше самые популярные коллекции стоили $140-300, сейчас цена выросла на 50%. По всей стране открываются магазины по продаже коллекционных фигурок, появляются и новые производители.
"К 2018 году местный рынок вышел на международный уровень, а покупатели стали более лояльными благодаря появлению "слепых коробок" [в которых не видно, какая именно фигурка внутри], - говорит исполнительный директор компании-производителя HobbymaxХа Цзя. – Такие наборы дешевле и больше людей могут купить такие игрушки. В то же время, китайские компьютерные игры набирают огромную популярность. Одна из игр появилась в 2017 году и продажа фигурок героев только в Республике Корея выросла в 200 раз".
Через платформу для онлайн-торговли Bilibili только 2021 году купили продуктов, связанных с поп-культурой, на общую сумму $430 млн.
Вкусы покупателей также изменились. Раньше им нравились милые, "кавайные" фигурки, сейчас же более популярны брутальные герои. Производители ищут не только новых героев, но и новые ниши – ткани с принтами, скульптуры, мебель и так далее.