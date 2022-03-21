https://uz.sputniknews.ru/20220321/v-uzbekistane-postroyat-bolee-500-sotsialnyx-obektov-23457080.html

В Узбекистане построят более 500 социальных объектов

В Узбекистане построят более 500 социальных объектов

Всего в 2022 году планируется построить, отремонтировать и реконструировать более 4 тысяч объектов в 413 махаллях.

2022-03-21T13:55+0500

2022-03-21T13:55+0500

2022-03-21T13:55+0500

общество

узбекистан

строительство

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ТАШКЕНТ, 21 мар – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев определил целевые параметры по количеству сел и махаллей, где в рамках программ "Обод кишлок" и "Обод махалла" в 2022-2026 годах будут проводиться работы по строительству, ремонту и благоустройству.До 2026 года в 2043 (в том числе в 2022 году - в 413) селах и махаллях пройдут строительные, ремонтные работы, а также работы по благоустройству.В 2022 году запланировано строительство, реконструкция и ремонт в общей сложности 4057 объектов социальной сферы, в том числе:Соответствующие службы также улучшат 27,7 тыс. км внутренних дорог (в 2022 году – 5, 1 км), 18,6 тыс. км систем питьевого водоснабжения (в 2022 году – 3, 9 тыс. км сетей, 432 сооружения).Планируется построить и отремонтировать 5 962 комплекса органов самоуправления граждан, рынков (в том числе, в 2022 году 253 здания махаллей и гузаров, 894 рынка).По всей республике протянут 5 284,2 км волоконно-оптических сетей связи (в 2022 году - 1 327,1 км), создадут 78 новых автобусных маршрутов (в 2022 году - 16).С 2023 года:Читайте также: Представители президента появятся в каждой махалле Узбекистана

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узбекистан, строительство