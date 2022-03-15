https://uz.sputniknews.ru/20220315/video-kto-sponsiruet-neonatsizm-na-ukraine--mnenie-istorika-23351861.html
Видео: кто спонсирует неонацизм на Украине – мнение историка
Видео: кто спонсирует неонацизм на Украине – мнение историка
Кто главный спонсор украинских неонацистов и как опыт СССР может помочь в борьбе с ними – рассуждает историк Клим Жуков.
2022-03-15T20:04+0500
2022-03-15T20:04+0500
2022-03-15T20:04+0500
видео
украина
мнение эксперта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/0f/23350211_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6b6eacb6425bd5e5f27bb03b9751f344.jpg
Одна из целей российской спецоперации на Украине – провести денацификацию страны. Мыслями и суждениями о том, как победить неонацизм на Украине поделился писатель и историк Клим Жуков в интервью Sputnik.Спикер пояснил, нужно ли для достижение поставленной цели менять украинскую элиту и власть. Кто главный спонсор украинских неонацистов и как опыт СССР может помочь в борьбе с ними?Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". Суду будут преданы все военные преступники.Вооруженные силы РФ наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.По данным на 14 марта, уничтожены более 3,9 тысячи объектов военной инфраструктуры, а также 100 самолетов, более 1,2 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 124 реактивные системы залпового огня и 143 беспилотника, в том числе турецкие Bayraktar TB2.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.Читайте также:Российские военные доставили гумпомощь в Киевскую область — видео >>Для чего Россия начала спецоперацию на Украине — результаты опроса >>
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/0f/23350211_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2968a29c850321374337a6f1fd7d4733.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
украина, мнение эксперта, видео
Видео: кто спонсирует неонацизм на Украине – мнение историка
Подписаться на
Кто главный спонсор украинских неонацистов и как опыт СССР может помочь в борьбе с ними – рассуждает историк Клим Жуков.
Одна из целей российской спецоперации на Украине – провести денацификацию страны. Мыслями и суждениями о том, как победить неонацизм на Украине поделился писатель и историк Клим Жуков в интервью Sputnik.
Спикер пояснил, нужно ли для достижение поставленной цели менять украинскую элиту и власть.
Кто главный спонсор украинских неонацистов и как опыт СССР может помочь в борьбе с ними?
Россия начала военную операцию на Украине
24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". Суду будут преданы все военные преступники.
Вооруженные силы РФ наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
По данным на 14 марта, уничтожены более 3,9 тысячи объектов военной инфраструктуры, а также 100 самолетов, более 1,2 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 124 реактивные системы залпового огня и 143 беспилотника, в том числе турецкие Bayraktar TB2.
Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.
Читайте также: