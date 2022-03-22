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Крушение пассажирского самолета на юге Китая - фото
Крушение пассажирского самолета на юге Китая - фото
В китайском Гуаньси-Чжуанском автономном округе 21 марта потерпел крушение пассажирский самолет Boeing 737, на борту которого находилось 132 человека. Sputnik подготовил для вас фотообзор происшествия.
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фото
китай
самолет
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фото, китай, самолет

Крушение пассажирского самолета на юге Китая - фото

13:40 22.03.2022
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В китайском Гуаньси-Чжуанском автономном округе 21 марта потерпел крушение пассажирский самолет Boeing 737, на борту которого находилось 132 человека. Sputnik подготовил для вас фотообзор происшествия.
© REUTERS / China Daily

Обломки самолета.

Обломки самолета. - Sputnik Узбекистан
1/14
© REUTERS / China Daily

Обломки самолета.

© AFP 2022 / Hector Retamal

Пассажиры в Международном аэропорту Хунцяо у стойки China Eastern Airlines.

Пассажиры в Международном аэропорту Хунцяо у стойки China Eastern Airlines. - Sputnik Узбекистан
2/14
© AFP 2022 / Hector Retamal

Пассажиры в Международном аэропорту Хунцяо у стойки China Eastern Airlines.

© AFP 2022 / STR

Спасатели работают на месте крушения самолета.

Спасатели работают на месте крушения самолета. - Sputnik Узбекистан
3/14
© AFP 2022 / STR

Спасатели работают на месте крушения самолета.

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins

Полицейский огораживает территорию у деревни Лю неподалеку от места крушения самолета.

Полицейский огораживает территорию у деревни Лю неподалеку от места крушения самолета. - Sputnik Узбекистан
4/14
© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins

Полицейский огораживает территорию у деревни Лю неподалеку от места крушения самолета.

© REUTERS / Tingshu Wang

Обломки самолета в эфире местного телеканала.

Обломки самолета в эфире местного телеканала. - Sputnik Узбекистан
5/14
© REUTERS / Tingshu Wang

Обломки самолета в эфире местного телеканала.

© AFP 2022 / STR

Спасатели отдыхают после тяжелой смены на месте крушения самолета.

Спасатели отдыхают после тяжелой смены на месте крушения самолета. - Sputnik Узбекистан
6/14
© AFP 2022 / STR

Спасатели отдыхают после тяжелой смены на месте крушения самолета.

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins

Спецслужбы устанавливают палатки в деревне Лю неподалеку от места крушения воздушного судна.

Спецслужбы устанавливают палатки в деревне Лю неподалеку от места крушения воздушного судна. - Sputnik Узбекистан
7/14
© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins

Спецслужбы устанавливают палатки в деревне Лю неподалеку от места крушения воздушного судна.

© AFP 2022 / ESN / China Fire

Крушение самолета и последующий сильный пожар в эфире телеканала AFPTV.

Крушение самолета и последующий сильный пожар в эфире телеканала AFPTV. - Sputnik Узбекистан
8/14
© AFP 2022 / ESN / China Fire

Крушение самолета и последующий сильный пожар в эфире телеканала AFPTV.

© REUTERS / Tingshu Wang

Новости о работе спецслужб на месте крушения транслируются на экране в кафе.

Новости о работе спецслужб на месте крушения транслируются на экране в кафе. - Sputnik Узбекистан
9/14
© REUTERS / Tingshu Wang

Новости о работе спецслужб на месте крушения транслируются на экране в кафе.

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins

Родственники пассажиров потерпевшего крушение самолета Boeing 737.

Родственники пассажиров потерпевшего крушение самолета Boeing 737. - Sputnik Узбекистан
10/14
© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins

Родственники пассажиров потерпевшего крушение самолета Boeing 737.

© REUTERS / China Daily

Военная полиция работает на месте крушения.

Военная полиция работает на месте крушения. - Sputnik Узбекистан
11/14
© REUTERS / China Daily

Военная полиция работает на месте крушения.

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins

Накопитель в аэропорту, где родственники пассажиров рухнувшего самолета ждут новостей.

Накопитель в аэропорту, где родственники пассажиров рухнувшего самолета ждут новостей. - Sputnik Узбекистан
12/14
© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins

Накопитель в аэропорту, где родственники пассажиров рухнувшего самолета ждут новостей.

© AFP 2022 / STR

Кинологи ищут останки пассажиров.

Кинологи ищут останки пассажиров. - Sputnik Узбекистан
13/14
© AFP 2022 / STR

Кинологи ищут останки пассажиров.

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins

Полицейские автомобили на въезде в деревню Лю неподалеку от места крушения.

Полицейские автомобили на въезде в деревню Лю неподалеку от места крушения. - Sputnik Узбекистан
14/14
© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins

Полицейские автомобили на въезде в деревню Лю неподалеку от места крушения.

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