Крушение пассажирского самолета на юге Китая - фото

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В китайском Гуаньси-Чжуанском автономном округе 21 марта потерпел крушение пассажирский самолет Boeing 737, на борту которого находилось 132 человека. Sputnik подготовил для вас фотообзор происшествия.