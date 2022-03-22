Крушение пассажирского самолета на юге Китая - фото

Обломки самолета.
Пассажиры в Международном аэропорту Хунцяо у стойки China Eastern Airlines.
Пассажиры в Международном аэропорту Хунцяо у стойки China Eastern Airlines.
Спасатели работают на месте крушения самолета.
Спасатели работают на месте крушения самолета.
Полицейский огораживает территорию у деревни Лю неподалеку от места крушения самолета.
Полицейский огораживает территорию у деревни Лю неподалеку от места крушения самолета.
Обломки самолета в эфире местного телеканала.
Спасатели отдыхают после тяжелой смены на месте крушения самолета.
Спасатели отдыхают после тяжелой смены на месте крушения самолета.
Спецслужбы устанавливают палатки в деревне Лю неподалеку от места крушения воздушного судна.
Спецслужбы устанавливают палатки в деревне Лю неподалеку от места крушения воздушного судна.
Крушение самолета и последующий сильный пожар в эфире телеканала AFPTV.
Крушение самолета и последующий сильный пожар в эфире телеканала AFPTV.
Новости о работе спецслужб на месте крушения транслируются на экране в кафе.
Новости о работе спецслужб на месте крушения транслируются на экране в кафе.
Родственники пассажиров потерпевшего крушение самолета Boeing 737.
Военная полиция работает на месте крушения.
Накопитель в аэропорту, где родственники пассажиров рухнувшего самолета ждут новостей.
Накопитель в аэропорту, где родственники пассажиров рухнувшего самолета ждут новостей.
Кинологи ищут останки пассажиров.
Кинологи ищут останки пассажиров.
Полицейские автомобили на въезде в деревню Лю неподалеку от места крушения.
Полицейские автомобили на въезде в деревню Лю неподалеку от места крушения.