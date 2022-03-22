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https://uz.sputniknews.ru/20220322/23480488.html
Волноваха возвращается к мирной жизни
Волноваха возвращается к мирной жизни
Освобождение города Волновахи войсками ДНР стало одним из знаковых достижений спецоперации на Украине. Как сейчас выглядит освобожденная Волноваха и ее жители - в фотоподборке Sputnik.
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фото, днр, мирная жизнь

Волноваха возвращается к мирной жизни

22:15 22.03.2022
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Освобождение города Волноваха войсками ДНР стало одним из знаковых достижений спецоперации на Украине. Населенный пункт был практически полностью разрушен войсками ВСУ. Как сейчас выглядят освобожденная Волноваха и ее жители — в фотоподборке Sputnik.
© Sputnik / Maksim Blinov / Перейти в фотобанкУничтоженный танк ВСУ около жилого дома, пострадавшего в результате обстрелов в Волновахе.
Уничтоженный танк ВСУ около жилого дома, пострадавшего в результате обстрелов в Волновахе - Sputnik Узбекистан
1/12
© Sputnik / Maksim Blinov
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Уничтоженный танк ВСУ около жилого дома, пострадавшего в результате обстрелов в Волновахе.
© Sputnik / Maksim Blinov / Перейти в фотобанкМужчины во дворе жилого дома в Волновахе.
Мужчины во дворе жилого дома в Волновахе - Sputnik Узбекистан
2/12
© Sputnik / Maksim Blinov
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Мужчины во дворе жилого дома в Волновахе.
© Sputnik / Maksim Blinov / Перейти в фотобанкЖенщина подметает улицу в Волновахе.
Женщина подметает улицу в Волновахе - Sputnik Узбекистан
3/12
© Sputnik / Maksim Blinov
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Женщина подметает улицу в Волновахе.
© Sputnik / Maksim Blinov / Перейти в фотобанкПоврежденный рекламный щит магазина детской и подростковой одежды в Волновахе.
Поврежденный рекламный щит магазина детской и подростковой одежды в Волновахе - Sputnik Узбекистан
4/12
© Sputnik / Maksim Blinov
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Перейти в фотобанк
Поврежденный рекламный щит магазина детской и подростковой одежды в Волновахе.
© Sputnik / Maksim Blinov / Перейти в фотобанкЖители города на разрушенной улице в Волновахе.
Жители города на разрушенной улице в Волновахе - Sputnik Узбекистан
5/12
© Sputnik / Maksim Blinov
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Перейти в фотобанк
Жители города на разрушенной улице в Волновахе.
© Sputnik / Maksim Blinov / Перейти в фотобанкЖители города в очереди за водой в Волновахе.
Жители города в очереди за водой в Волновахе - Sputnik Узбекистан
6/12
© Sputnik / Maksim Blinov
/
Перейти в фотобанк
Жители города в очереди за водой в Волновахе.
© Sputnik / Maksim Blinov / Перейти в фотобанкКурсанты академии МЧС ДНР осматривают разрушенные дома в Волновахе.
Курсанты академии МЧС ДНР осматривают разрушенные дома в Волновахе - Sputnik Узбекистан
7/12
© Sputnik / Maksim Blinov
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Перейти в фотобанк
Курсанты академии МЧС ДНР осматривают разрушенные дома в Волновахе.
© Sputnik / Maksim Blinov / Перейти в фотобанкАвтомобиль проезжает мимо разрушенного дома в Волновахе.
Автомобиль проезжает мимо разрушенного дома в Волновахе - Sputnik Узбекистан
8/12
© Sputnik / Maksim Blinov
/
Перейти в фотобанк
Автомобиль проезжает мимо разрушенного дома в Волновахе.
© Sputnik / Maksim Blinov / Перейти в фотобанкЖенщина готовит еду на костре во дворе жилого дома в Волновахе.
Женщина готовит еду на костре во дворе жилого дома в Волновахе - Sputnik Узбекистан
9/12
© Sputnik / Maksim Blinov
/
Перейти в фотобанк
Женщина готовит еду на костре во дворе жилого дома в Волновахе.
© Sputnik / Maksim Blinov / Перейти в фотобанк

Житель Волновахи проходит мимо автомобиля, поврежденного обстрелами города.

Житель Волновахи проходит мимо автомобиля, поврежденного обстрелами города. - Sputnik Узбекистан
10/12
© Sputnik / Maksim Blinov
/
Перейти в фотобанк

Житель Волновахи проходит мимо автомобиля, поврежденного обстрелами города.

© Sputnik / Maksim Blinov / Перейти в фотобанкЖенщина с ребенком в очереди за водой в Волновахе.
Женщина с ребенком в очереди за водой в Волновахе - Sputnik Узбекистан
11/12
© Sputnik / Maksim Blinov
/
Перейти в фотобанк
Женщина с ребенком в очереди за водой в Волновахе.
© Sputnik / Maksim Blinov / Перейти в фотобанкУничтоженный танк ВСУ около жилого дома, пострадавшего в результате обстрелов в Волновахе.
Уничтоженный танк ВСУ около жилого дома, пострадавшего в результате обстрелов в Волновахе - Sputnik Узбекистан
12/12
© Sputnik / Maksim Blinov
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Уничтоженный танк ВСУ около жилого дома, пострадавшего в результате обстрелов в Волновахе.
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