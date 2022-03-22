Волноваха возвращается к мирной жизни

© Sputnik / Maksim Blinov / Перейти в фотобанкУничтоженный танк ВСУ около жилого дома, пострадавшего в результате обстрелов в Волновахе.
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Уничтоженный танк ВСУ около жилого дома, пострадавшего в результате обстрелов в Волновахе.
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Мужчины во дворе жилого дома в Волновахе.
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Женщина подметает улицу в Волновахе.
© Sputnik / Maksim Blinov / Перейти в фотобанкПоврежденный рекламный щит магазина детской и подростковой одежды в Волновахе.
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Поврежденный рекламный щит магазина детской и подростковой одежды в Волновахе.
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Жители города на разрушенной улице в Волновахе.
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Жители города в очереди за водой в Волновахе.
© Sputnik / Maksim Blinov / Перейти в фотобанкКурсанты академии МЧС ДНР осматривают разрушенные дома в Волновахе.
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Курсанты академии МЧС ДНР осматривают разрушенные дома в Волновахе.
© Sputnik / Maksim Blinov / Перейти в фотобанкАвтомобиль проезжает мимо разрушенного дома в Волновахе.
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Автомобиль проезжает мимо разрушенного дома в Волновахе.
© Sputnik / Maksim Blinov / Перейти в фотобанкЖенщина готовит еду на костре во дворе жилого дома в Волновахе.
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Женщина готовит еду на костре во дворе жилого дома в Волновахе.
© Sputnik / Maksim Blinov / Перейти в фотобанк
Житель Волновахи проходит мимо автомобиля, поврежденного обстрелами города.
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Житель Волновахи проходит мимо автомобиля, поврежденного обстрелами города.
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Женщина с ребенком в очереди за водой в Волновахе.
© Sputnik / Maksim Blinov / Перейти в фотобанкУничтоженный танк ВСУ около жилого дома, пострадавшего в результате обстрелов в Волновахе.
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Уничтоженный танк ВСУ около жилого дома, пострадавшего в результате обстрелов в Волновахе.