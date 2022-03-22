Волноваха возвращается к мирной жизни

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Освобождение города Волноваха войсками ДНР стало одним из знаковых достижений спецоперации на Украине. Населенный пункт был практически полностью разрушен войсками ВСУ. Как сейчас выглядят освобожденная Волноваха и ее жители — в фотоподборке Sputnik.