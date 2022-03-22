https://uz.sputniknews.ru/20220322/federatsiya-migrantov-rossii-nashla-sposob-podderjat-talantlivyx-lyudey-23490191.html

Федерация мигрантов России нашла способ поддержать талантливых людей

Федерация мигрантов России нашла способ поддержать талантливых людей

Федерация мигрантов России готова предоставить возможность получить высшее образование участникам конкурса. Какого — читайте в материале.

2022-03-22T18:42+0500

2022-03-22T18:42+0500

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общество

миграция

конкурс

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ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. "Образование меняет жизнь 2022" — такое название получил совместный проект Федерации мигрантов России и Российского нового университета (РосНОУ). Он пройдет в формате конкурса, который предоставит молодым людям возможность получить бесплатное высшее образование. Отбор стартовал 21 марта и продлится до 1 июня 2022 года.Организаторы планируют поддержать талантливую и творческую молодежь, повысить ее интеллектуальный и образовательный уровень, а также стимулировать перспективные социальные проекты.Конкурс состоит из следующих этапов:Победители конкурса "Образование меняет жизнь 2022" будут награждены призами:Участникам финала конкурса, не занявшим призовые места, будут вручены дипломы об участии.

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миграция, конкурс