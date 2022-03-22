https://uz.sputniknews.ru/20220322/federatsiya-migrantov-rossii-nashla-sposob-podderjat-talantlivyx-lyudey-23490191.html
Федерация мигрантов России нашла способ поддержать талантливых людей
Федерация мигрантов России нашла способ поддержать талантливых людей
Федерация мигрантов России готова предоставить возможность получить высшее образование участникам конкурса. Какого — читайте в материале.
2022-03-22T18:42+0500
2022-03-22T18:42+0500
2022-03-22T18:44+0500
общество
миграция
конкурс
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ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. "Образование меняет жизнь 2022" — такое название получил совместный проект Федерации мигрантов России и Российского нового университета (РосНОУ). Он пройдет в формате конкурса, который предоставит молодым людям возможность получить бесплатное высшее образование. Отбор стартовал 21 марта и продлится до 1 июня 2022 года.Организаторы планируют поддержать талантливую и творческую молодежь, повысить ее интеллектуальный и образовательный уровень, а также стимулировать перспективные социальные проекты.Конкурс состоит из следующих этапов:Победители конкурса "Образование меняет жизнь 2022" будут награждены призами:Участникам финала конкурса, не занявшим призовые места, будут вручены дипломы об участии.
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MIA „Rosiya Segodnya“
миграция, конкурс
Федерация мигрантов России нашла способ поддержать талантливых людей
18:42 22.03.2022 (обновлено: 18:44 22.03.2022) Подписаться на
Федерация мигрантов России готова предоставить возможность получить высшее образование участникам конкурса. Какого — читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik.
"Образование меняет жизнь 2022" — такое название получил
совместный проект Федерации мигрантов России и Российского нового университета (РосНОУ). Он пройдет в формате конкурса, который предоставит молодым людям возможность получить бесплатное высшее образование. Отбор стартовал 21 марта и продлится до 1 июня 2022 года.
Организаторы планируют поддержать талантливую и творческую молодежь, повысить ее интеллектуальный и образовательный уровень, а также стимулировать перспективные социальные проекты.
Конкурс состоит из следующих этапов:
прием заявок для участия на сайте
конкурса;
онлайн-голосование за выход в финал;
подготовка проектов финалистами;
финал: защита проектов, определение трех победителей независимыми судьями.
Победители конкурса "Образование меняет жизнь 2022" будут награждены призами:
1-е место - сертификат на получение высшего образования в университете РосНОУ;
2-е место - скидка при оплате обучения в РосНОУ в размере 30% от стоимости обучения;
3-е место - скидка при оплате обучения в РосНОУ в размере 20% от стоимости обучения.
Участникам финала конкурса, не занявшим призовые места, будут вручены дипломы об участии.