https://uz.sputniknews.ru/20220322/kakie-tseli-presleduet-rossiyskaya-aviatsiya-na-ukraine--video-23483844.html

Какие цели преследует российская авиация на Украине – видео

Какие цели преследует российская авиация на Украине – видео

Какие задачи стоят перед пилотами российской авиации на Украине – командир экипажа вертолет Ка-52 рассказал все в подробностях.

2022-03-22T15:41+0500

2022-03-22T15:41+0500

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видео

украина

авиация

росавиация

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Командир экипажа российского вертолета Ка-52 рассказал о том, как российская авиация помогает защищать Донбасс. Среди поставленных задач – нанесение ударов по военным объектам Украины, прикрытие и сопровождение колонн, в том числе тех, что перевозят гуманитарный груз.Подробности – в видео, опубликованном Минобороны России.Россия проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля.Президент Владимир Путин ранее назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого проводится "демилитаризация и денацификация Украины". Российская сторона намерена предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.Стороны провели три раунда переговоров по урегулированию конфликта. Четвертый начался 14 марта и был приостановлен для работы технических и юридических групп.Участники отметили позитивные сдвиги по теме гуманитарных коридоров.Читайте также:Взгляд из Киева: на Украине открыто говорят о планах резать русских детей >>Западные СМИ опустили стандарты журналистики до небывалых глубин >>

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украина, авиация, росавиация, видео