https://uz.sputniknews.ru/20220322/mirziyoev-vyrazil-soboleznovaniya-v-svyazi-s-krusheniem-samoleta-na-yuge-kitaya-23471193.html
Мирзиёев выразил соболезнования в связи с крушением самолета на юге Китая
Мирзиёев выразил соболезнования в связи с крушением самолета на юге Китая
Катастрофа произошла в понедельник. Самолет, совершавший рейс из Куньмина в Гуанчжоу, потерпел крушение.
2022-03-22T08:29+0500
2022-03-22T08:29+0500
2022-03-22T08:29+0500
общество
шавкат мирзиёев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/0f/21797655_0:68:1280:788_1920x0_80_0_0_5082cc56586d2a234411f7f44726ef32.jpg
ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину в связи с падением самолета на юге Китая.Трагедия произошла накануне. Лайнер Boeing 737 авиакомпании China Eastern потерпел крушение недалеко от города Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе.На борту находилось 132 человека — 123 пассажира и 9 членов экипажа. По данным китайского телевидения, среди них не было иностранцев.Информация о причинах трагедии пока не поступала.Спасатели пока не нашли выживших или тела погибших. Обнаружены обломки разбившегося самолета.На месте происшествия работают более 600 сотрудников спасательных служб. Пожар, вспыхнувший в горах после крушения, уже потушили.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/0f/21797655_70:0:1210:855_1920x0_80_0_0_16045a827f9fee38374c9e69307a4e0a.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
шавкат мирзиёев
Мирзиёев выразил соболезнования в связи с крушением самолета на юге Китая
Подписаться на
Катастрофа произошла в понедельник. Самолет, совершавший рейс из Куньмина в Гуанчжоу, потерпел крушение.
ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину в связи с падением самолета на юге Китая.
Трагедия произошла накануне. Лайнер Boeing 737 авиакомпании China Eastern потерпел крушение недалеко от города Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе.
На борту находилось 132 человека — 123 пассажира и 9 членов экипажа. По данным китайского телевидения, среди них не было иностранцев.
Информация о причинах трагедии пока не поступала.
Спасатели пока не нашли выживших или тела погибших. Обнаружены обломки разбившегося самолета.
На месте происшествия работают более 600 сотрудников спасательных служб. Пожар, вспыхнувший в горах после крушения, уже потушили.