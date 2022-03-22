https://uz.sputniknews.ru/20220322/mirziyoev-vyrazil-soboleznovaniya-v-svyazi-s-krusheniem-samoleta-na-yuge-kitaya-23471193.html

Мирзиёев выразил соболезнования в связи с крушением самолета на юге Китая

Мирзиёев выразил соболезнования в связи с крушением самолета на юге Китая

Катастрофа произошла в понедельник. Самолет, совершавший рейс из Куньмина в Гуанчжоу, потерпел крушение.

2022-03-22T08:29+0500

2022-03-22T08:29+0500

2022-03-22T08:29+0500

общество

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину в связи с падением самолета на юге Китая.Трагедия произошла накануне. Лайнер Boeing 737 авиакомпании China Eastern потерпел крушение недалеко от города Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе.На борту находилось 132 человека — 123 пассажира и 9 членов экипажа. По данным китайского телевидения, среди них не было иностранцев.Информация о причинах трагедии пока не поступала.Спасатели пока не нашли выживших или тела погибших. Обнаружены обломки разбившегося самолета.На месте происшествия работают более 600 сотрудников спасательных служб. Пожар, вспыхнувший в горах после крушения, уже потушили.

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шавкат мирзиёев