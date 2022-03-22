https://uz.sputniknews.ru/20220322/po-kakim-statyam-eksporta-rossiya-lidiruet-v-mire-23461957.html
По каким статьям экспорта Россия лидирует в мире
По каким статьям экспорта Россия лидирует в мире
Антироссийские санкции Запада бьют не столько по России, сколько по мировой экономике. О значимости российского экспорта в мире – в инфографике Sputnik. 22.03.2022, Sputnik Узбекистан
2022-03-22T08:00+0500
2022-03-22T08:00+0500
2022-03-22T08:00+0500
инфографика
экспорт
экономика
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Россия является мировым лидером экспорта многих товаров. Это газ, калийные удобрения, металлургическая продукция и зерновые.По объемам экспорта нефти Россия является второй страной в мире, по поставкам угля - на третьем месте.Более подробно о том, в экспорте каких товаров лидирует Россия, смотрите в инфографике, подготовленной нашими коллегами из Sputnik Беларусь.
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экспорт, экономика
По каким статьям экспорта Россия лидирует в мире
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Антироссийские санкции Запада бьют не столько по России, сколько по мировой экономике. О значимости российского экспорта в мире – в инфографике Sputnik.
Россия является мировым лидером экспорта многих товаров. Это газ, калийные удобрения, металлургическая продукция и зерновые.
По объемам экспорта нефти Россия является второй страной в мире, по поставкам угля - на третьем месте.
Более подробно о том, в экспорте каких товаров лидирует Россия, смотрите в инфографике, подготовленной нашими коллегами из Sputnik Беларусь
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