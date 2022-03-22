https://uz.sputniknews.ru/20220322/po-kakim-statyam-eksporta-rossiya-lidiruet-v-mire-23461957.html

По каким статьям экспорта Россия лидирует в мире

По каким статьям экспорта Россия лидирует в мире

Антироссийские санкции Запада бьют не столько по России, сколько по мировой экономике. О значимости российского экспорта в мире – в инфографике Sputnik. 22.03.2022, Sputnik Узбекистан

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инфографика

экспорт

экономика

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Россия является мировым лидером экспорта многих товаров. Это газ, калийные удобрения, металлургическая продукция и зерновые.По объемам экспорта нефти Россия является второй страной в мире, по поставкам угля - на третьем месте.Более подробно о том, в экспорте каких товаров лидирует Россия, смотрите в инфографике, подготовленной нашими коллегами из Sputnik Беларусь.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

экспорт, экономика